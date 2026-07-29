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Головна Мода Воно має дорогий вигляд і пасує до всього: головне взуття 2026 року

Воно має дорогий вигляд і пасує до всього: головне взуття 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 07:21
Одна модель взуття підкорить 2026 рік: вона пасує абсолютно до всього
Дівчина обирає туфлі, взуття в магазині. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Цього літа модні тенденції знову повертають нас до танцювальної естетики. Після кількох сезонів популярності балеток дизайнери звернули увагу на ще одну модель, яка донедавна залишалася трохи в тіні. Йдеться про легкі джазові туфлі на шнурівці, які мають усі шанси стати новим фаворитом серед поціновувачів французького стилю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Яке взуття буде наймоднішим у 2026 році

Балетки давно закріпилися в базовому гардеробі. Їх можна побачити в колекціях Simone Rocha, Cecilie Bahnsen та багатьох інших брендів. Їх носять знаменитості, інфлюенсери й ті, хто просто любить комфортне взуття без підборів. Але цього сезону увага поступово зміщується до іншої пари, яка має не менш елегантний вигляд.

Свого часу ці туфлі прославив французький співак і музикант Серж Генсбур. У 1970-х він майже не розлучався з моделлю Zizi від бренду Repetto. Спочатку її створили для танцівників, тому взуття вийшло надзвичайно гнучким і зручним. Назву модель отримала на честь відомої танцівниці Зізі Жанмер, яка була родичкою засновниці бренду Роз Репетто.

Серж Генсбур в модних балетках
Серж Генсбур. Фото з Vogue

Минуло багато років, але ця модель знову повернулася на модну арену. У колекціях сезону весна-літо 2026 схожі туфлі показали Celine та Dior, а серед брендів, які пропонують найбільш вдалі варіанти, варто звернути увагу на Repetto та Lemaire.

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Секрет популярності такого взуття простий. Воно витонченіше за звичайні лофери, але при цьому практичніше за балетки, які часто мають надто тонку підошву й не завжди комфортні протягом цілого дня. Завдяки шнурівці туфлі добре фіксуються на нозі, а комфортна конструкція робить їх зручними навіть для тривалих прогулянок.

Зручне взуття на 2026 рік
Ці балетки на піку популярності. Фото з Vogue

Поєднувати їх теж нескладно. Їх носять із прямими джинсами, широкими лляними штанами чи легкими сукнями. А якщо хочеться додати образу французького настрою, можна надихнутися стилем самого Сержа Генсбура. Любителям вінтажної естетики варто згадати й Одрі Гепберн у стрічці "Кумедне личко", де подібне взуття чудово доповнювало капрі та лаконічні образи.

Раніше ми писали про те, які босоніжки захочуть носити усі у 2026 році. Цього літа дизайнери пропонують зробити акцент на яскравих деталях.

Також Новини.LIVE повідомляли, які кросівки стануть гідною альтернативою звичайним білим. Модниці вже активно стилізують це взуття в своїх образах. 

жіноче взуття 2026 рік трендове взуття
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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