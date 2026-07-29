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Главная Мода Оно выглядит дорого и подходит ко всему: главная обувь 2026 года

Оно выглядит дорого и подходит ко всему: главная обувь 2026 года

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 07:21
Одна модель обуви станет хитом 2026 года: она подходит абсолютно ко всему
Девушка выбирает туфли в магазине. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом модные тенденции вновь возвращают нас к танцевальной эстетике. После нескольких сезонов популярности балеток дизайнеры обратили внимание на еще одну модель, которая до недавнего времени оставалась немного в тени. Речь идет о легких джазовых туфлях на шнурке, которые имеют все шансы стать новым фаворитом среди ценителей французского стиля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какая обувь будет самой модной в 2026 году

Балетки давно закрепились в базовом гардеробе. Их можно увидеть в коллекциях Simone Rocha, Cecilie Bahnsen и многих других брендов. Их носят знаменитости, инфлюенсеры и те, кто просто любит удобную обувь без каблуков. Но в этом сезоне внимание постепенно смещается на другую пару, которая выглядит не менее элегантно.

В свое время эти туфли прославил французский певец и музыкант Серж Генсбур. В 1970-х он почти не расставался с моделью Zizi от бренда Repetto. Изначально ее создали для танцоров, поэтому обувь получилась необычайно гибкой и удобной. Название модель получила в честь известной танцовщицы Зизи Жанмер, которая была родственницей основательницы бренда Роз Репетто.

Серж Генсбур в модних балетках
Серж Генсбур. Фото из Vogue

Прошло много лет, но эта модель снова вернулась на модную арену. В коллекциях сезона весна-лето 2026 похожие туфли представили Celine и Dior, а среди брендов, предлагающих наиболее удачные варианты, стоит обратить внимание на Repetto и Lemaire.

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Секрет популярности такой обуви прост. Она изящнее обычных лоферов, но при этом практичнее балеток, которые часто имеют слишком тонкую подошву и не всегда удобны в течение всего дня. Благодаря шнуровке туфли хорошо фиксируются на ноге, а удобная конструкция делает их комфортными даже для длительных прогулок.

Зручне взуття на 2026 рік
Эти балетки на пике популярности. Фото из Vogue

Сочетать их тоже несложно. Их носят с прямыми джинсами, широкими льняными брюками или легкими платьями. А если хочется придать образу французский колорит, можно вдохновиться стилем самого Сержа Генсбура. Любителям винтажной эстетики стоит вспомнить и Одри Хепберн в фильме "Смешное личико", где подобная обувь прекрасно дополняла капри и лаконичные образы.

Ранее мы писали о том, какие босоножки захотят носить все в 2026 году. Этим летом дизайнеры предлагают сделать акцент на ярких деталях.

Также Новини.LIVE сообщали, какие кроссовки станут достойной альтернативой обычным белым. Модницы уже активно стилизуют эту обувь в своих образах.

женская обувь 2026 год трендовая обувь
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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