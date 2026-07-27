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Главная Мода Модницы уже носят их: главный тренд среди босоножек в августе 2026 года

Модницы уже носят их: главный тренд среди босоножек в августе 2026 года

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 18:36
Главный тренд в обуви в августе 2026 года: розовые босоножки
Стильные босоножки розового цвета. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Розовые босоножки в этом сезоне стали одной из самых заметных модных тенденций. Если раньше многие выбирали более универсальные цвета, то летом 2026 года дизайнеры предлагают не бояться более ярких акцентов. В тренде как нежные пудровые оттенки, так и насыщенный розовый, который легко освежает даже самый простой образ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какие босоножки носить в августе 2026 года

На показе Dior представили изящные босоножки с открытым носком на каблуке. Главной деталью стал большой бант в тон обуви, который придал модели романтический настрой.

Витончені босоніжки на підборах
Dior. Фото из Vogue

В Giambattista Valli сделали ставку на совершенно иной стиль. Бренд показал босоножки на плоской подошве, украшенные объемными 3D-цветами. Такой декор сразу привлекает внимание и делает даже лаконичную модель особенной.

Босоніжки на пласкій підошві
Giambattista Valli. Фото из Vogue

Не обошлось без интересных деталей и в коллекции Fendi. Дизайнеры представили розовые босоножки на высоких каблуках с веревочными завязками вокруг лодыжки. Они напоминают плетеные браслеты, которые многие делали в детстве, поэтому обувь выглядит одновременно стильной и немного ностальгической.

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Zimmermann выбрали более сдержанный подход. В коллекции появились минималистичные босоножки на низком каблуке в нежном пудрово-розовом цвете. На подиуме их сочетали с длинным платьем и объемными брюками, показав, что такая обувь легко вписывается в повседневный гардероб.

Мінімалістичні босоніжки
Zimmermann. Фото из Vogue

Свою версию тренда представил и Valentino. Бренд сделал ставку на элегантность, дополнив босоножки с открытым носком серебристым украшением в виде змеи, которая изящно обвивает подъем стопы.

Елегантні босоніжки з прикрасою
Valentino. Фото из Vogue

Розовые босоножки этого лета доказывают, что яркая обувь может быть универсальной. Они одинаково удачно сочетаются как с романтичными платьями, так и с более сдержанными повседневными нарядами, поэтому неудивительно, что именно эта модель оказалась среди главных трендов сезона.

Ранее мы писали о том, кроссовки какого цвета стоит рассматривать в качестве альтернативы белым. Модель в оттенке сливочного масла будет более актуальной.

Также Новини.LIVE сообщали, что носки сейчас носят с лоферами или сандалиями даже летом. Объясним, как правильно стилизовать носки.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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