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Главная Мода В платье цвета фуксии: Катя Кузнецова поразила смелым и роскошным образом

В платье цвета фуксии: Катя Кузнецова поразила смелым и роскошным образом

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 11:00
Катя Кузнецова поразила всех роскошным платьем украинского бренда стоимостью почти 60 тысяч
Платье от украинского бренда GASANOVA, Катя Кузнецова. Фото: Instagram/katykino. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская актриса Катя Кузнецова в очередной раз доказала, что не боится модных экспериментов. Для нового выхода актриса выбрала образ, который трудно не заметить. Главной его деталью стало яркое мини-платье цвета фуксии от украинского бренда GASANOVA.

Новини.LIVE расскажут об этом образе подробнее.

Платье, в котором трудно остаться незамеченной

Прежде всего внимание привлекает не только насыщенный оттенок, но и необычный крой. Объемная фактура делает платье похожим на арт-объект, а не на обычное вечернее платье. Именно такие силуэты в последнее время все чаще появляются на показах и красных дорожках.

Несмотря на выразительный верх, образ не выглядит перегруженным. Короткая длина удачно уравновешивает массивный силуэт, поэтому фигура остается легкой, а ноги визуально кажутся еще длиннее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее удачно подобрана и обувь. Розовые туфли с большими бантами поддерживают общий настрой образа и придают ему игривости. Именно они стали той деталью, которая объединила весь лук в единое целое.

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Еще один неожиданный штрих — солнцезащитные очки. Казалось бы, к такому эффектному платью больше подошли бы классические вечерние аксессуары. Но именно очки сделали образ более современным, менее официальным и придали ему легкую дерзость.

В результате получился яркий, смелый, но в то же время гармоничный образ. Катя Кузнецова в очередной раз показала, что не боится привлекать внимание и умеет носить сложные вещи так, чтобы они работали именно на нее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кстати, такая роскошь обходится недешево. На официальном сайте GASANOVA платье представлено по цене 59 800 гривен.

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Екатерина Кузнецова платье трендовые образы
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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