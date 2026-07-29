Аксессуар за 25 тысяч долларов: Наоми Кэмпбелл поразила всех новой сумкой от Hermès

Зеленая сумка, Наоми Кэмпбелл. Фото: magnific, Sam Bagnall/Sutton Images. Коллаж: Новини.LIVE

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в очередной раз доказала, что даже обычный выход на пляж может превратиться в модное событие. На этот раз супермодель заметили на Ибице по дороге к яхте, а наибольшее внимание привлекло не платье, а роскошная сумка Hermès, стоимость которой превышает миллион гривен.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Page Six.

Летний образ Наоми Кэмпбелл с культовой сумкой

Для отдыха 56-летняя звезда выбрала легкое бирюзовое платье с воланами, резиновые шлепанцы Havaianas и купальник. Образ она дополнила ярко-синей сумкой Kelly Pochette от Hermès, которая стоит около 24,5 тысячи долларов.

Не обошлось и без эффектных деталей. Наоми надела солнцезащитные очки в форме "кошачьего глаза", соломенную шляпу, несколько золотых цепочек и разноцветные браслеты из бисера. Все вместе выглядело непринужденно, но очень дорого.

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К катеру модель сопровождал охранник, который нес ее пляжную сумку. Оттуда Кэмпбелл отправилась на роскошную экспедиционную яхту Force Blue. Судно длиной более 70 метров рассчитано всего на 12 гостей, а обслуживает его команда из 21 человека.

Интересно, что у этой яхты довольно бурная история. Когда-то ее владельцем был итальянский бизнесмен и руководитель команды Alpine Formula One Флавио Бриаторе, с которым Наоми в свое время была помолвлена. После их разрыва судно оказалось в центре налогового скандала: в 2010 году итальянские власти конфисковали яхту и продали ее на аукционе. Сам Бриаторе тогда заявлял, что ее продали значительно дешевле реальной стоимости.

Сегодня Force Blue доступна для аренды, но такую роскошь могут позволить себе единицы. За неделю отдыха на борту придется заплатить около 360 тысяч евро.

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