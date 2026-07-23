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Главная Мода Как выглядит самая редкая сумка в мире стоимостью 2 миллиона долларов

Как выглядит самая редкая сумка в мире стоимостью 2 миллиона долларов

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 09:17
Самая редкая сумка в мире: миллиардерша из Индии появилась с эксклюзивным аксессуаром
Сумка миллиардерши из Индии. Коллаж: Новини.LIVE

Не только платье привлекало внимание гостей Недели высокой моды в Париже. На этот раз все взгляды были прикованы к аксессуару, с которым появилась индийская миллиардерша Иша Амбани. В ее руках была сумка, которую называют самой дорогой Birkin в истории.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Hello.

Иша посетила показ дизайнера Рахула Мишры, выбрав роскошный вечерний наряд. Но именно миниатюрная сумочка стала главной темой обсуждений. По оценкам экспертов Privé Porter и аукционного дома Sotheby's, ее стоимость достигает примерно 2 миллионов долларов.

Сумка за 2 миллиона долларов

Речь идет о модели Birkin Sac Bijou из коллекции Haute Bijouterie, созданной французским дизайнером Пьером Харди. Это не просто аксессуар, а фактически ювелирное изделие. Основа сумки выполнена из 18-каратного белого золота, а ее поверхность вручную украшена 3025 бриллиантами общим весом более 111 карат. Клапан оформлен так, чтобы напоминать фактуру крокодиловой кожи, хотя полностью изготовлен из драгоценного металла и камней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несмотря на фантастическую цену, сумочка совсем небольшая. Более того, она даже не принадлежит самой Ише — аксессуар входит в коллекцию ее матери Ниты Амбани.

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Для выхода миллиардерша выбрала серое платье без бретелек с корсетным верхом, украшенным камнями и пайетками. Юбка имела легкий градиентный переход цвета, а завершала образ полупрозрачная шаль, небрежно накинутая на плечи.

Не менее роскошными были и украшения. Иша дополнила наряд ювелирными изделиями Lorraine Schwartz. Особое внимание привлекало колье с большой бриллиантовой подвеской, а также серьги с грушевидными бриллиантами и кольцо с большим овальным камнем. Образ завершали туфли на каблуках, украшенные драгоценными камнями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иша гладко зачесала волосы назад, а в макияже сделала ставку на сдержанную классику — легкий смоки-айс, бронзовые румяна и нюдовый оттенок губ.

Иша Амбани — дочь одного из самых известных бизнесменов Индии Мукеша Амбани, возглавляющего Reliance Industries. Компания считается крупнейшей публичной корпорацией страны, а сам предприниматель входит в список самых богатых людей мира. По данным на июнь 2026 года, его состояние оценивалось почти в 92 миллиарда долларов.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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