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Головна Мода Телеведуча Леся Нікітюк засвітилася у сукні, що була в моді в 90-х

Телеведуча Леся Нікітюк засвітилася у сукні, що була в моді в 90-х

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 11:10
Найпопулярніший тренд з 90-х повернувся: Леся Нікітюк вже адаптувала його під себе
Трендова сукня, Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk. Колаж: Новини.LIVE

Українська телеведуча Леся Нікітюк вкотре довела, що для ефектного літнього образу не обов'язково обирати складні фасони чи яскравий декор. Телеведуча з'явилася у сукні, силует якої знайомий ще з 90-х, але цього сезону він знову привернув увагу дизайнерів.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна розповість, яку модель обрала зірка для виходу.

Легендарна сукня в образі Лесі Нікітюк

Вона обрала атласну сукню-комбінацію насиченого бірюзового кольору. Саме відтінок одразу привертає увагу: він освіжає зовнішність та гарний вигляд має на засмаглій шкірі.

Особливого характеру вбранню додає мереживо ніжно-рожевого кольору. Воно прикрашає лінію декольте та нижню частину сукні, створюючи легкий контраст із гладкою фактурою атласу. 

Нікітюк не стала відволікати увагу від сукні великою кількістю прикрас. Вона доповнила образ тонким золотим ланцюжком із підвіскою, браслетом та масивною каблучкою. Завершальним штрихом стала невелика сумка зі зміїним принтом, яка додала фактурності, але не перетягнула увагу на себе.

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Нікітюк в елегантній сукні. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Сукні-комбінації вже давно перестали бути лише елементом вечірнього гардероба. Якщо раніше їх асоціювали переважно зі стилем 90-х, то зараз дизайнери дедалі частіше показують їх у денних образах. Зокрема, білизняну естетику не один сезон переосмислюють модні будинки Saint Laurent, Dolce & Gabbana та Gucci, доводячи, що такі речі можуть бути доречними не лише на світських заходах.

Стилісти також звертають увагу, що секрет популярності сукні-комбінації полягає у її універсальності. Така модель часто стає базою літнього гардероба.

Якщо хочеться повторити подібний стиль, зовсім не обов'язково шукати ідентичну модель. Сукні-комбінації сьогодні можна знайти як у колекціях преміальних брендів, так і в масмаркеті. Найважливіше — звертати увагу не на гучну назву виробника, а на якість тканини, акуратну посадку та довжину, яка пасуватиме саме вашій фігурі.

Раніше ми писали про те, що українська акторка Катя Кузнєцова вразила елегантним образом у сукні. Мова про мінісукню кольору фуксії від українського бренду GASANOVA.

Також Новини.LIVE повідомляли про трендові моделі суконь цього літа, що буде актуальними і через 5 років. Відзначимо, що льон залишається в моді.

Леся Нікітюк сукня головні тренди
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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