Одна сукня, яку варто купити зараз: вона залишиться актуальною на роки

Дівчина в стильних сукнях. Колаж: Новини.LIVE

Спека щороку змушує переглядати гардероб. У такі дні хочеться одного — вдягнути річ, у якій не буде жарко ні дорогою на роботу, ні під час прогулянки містом, ні ввечері на літній терасі. Саме тому лляні сукні знову стали фаворитами сезону. Вони мають стильний вигляд й легко вписуються майже в будь-яку ситуацію.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Якщо плануєте оновити літній гардероб, зверніть увагу на кілька моделей, які цього року мають особливий попит.

Ідеальна сукня на всі випадки життя

Почати варто з білої лляної сукні. Білий колір освіжає образ, красиво підкреслює засмагу й однаково доречний вигляд має і на відпочинку, і в місті. До такого образу достатньо буде додати плетену сумку або прості сандалі.

Біла лляна сукня. Фото з Instagram

Не менш актуальними залишаються чорні сукні з льону. Багато хто досі вважає, що темні речі не підходять для літа, але дизайнери вже давно довели протилежне. Якщо тканина натуральна, у такій сукні комфортно навіть у спеку. До того ж чорний колір завжди додає елегантності й візуально робить силует стрункішим.

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Чорна сукня. Фото з Instagram

Тим, кому хочеться трохи більше настрою, варто придивитися до моделей у горошок. Цей принт знову повернувся в моду й уже встиг стати одним із найпомітніших трендів літа. Він робить навіть простий крій цікавішим і додає образу легкого ретро-настрою.

Для офісу ідеальним вибором стане лляна сукня-сорочка. Вона має стриманий вигляд, відповідає більшості дрес-кодів і при цьому значно комфортніша за багато інших літніх речей. Натуральний льон добре пропускає повітря, тому навіть у найспекотніші дні в такому вбранні набагато легше провести цілий робочий день.

Лляна сукня-сорочка. Фото з Instagram

А якщо в календарі вже заплановане весілля, святкова вечеря чи побачення, придивіться до лляних суконь без бретелей. Вони відкривають плечі, мають дуже жіночний вигляд і не потребують складних аксесуарів. Такі моделі самі по собі стають головним акцентом образу.

Лляна сукня давно перестала бути лише базовою річчю для відпочинку. Сьогодні це універсальний варіант, який легко адаптувати під будь-який привід.

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