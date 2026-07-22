Одно платье, которое стоит купить сейчас: оно останется актуальным на долгие годы

Девушка в стильных платьях. Коллаж: Новини.LIVE

Жара каждый год заставляет пересматривать гардероб. В такие дни хочется одного — надеть вещь, в которой не будет жарко ни по дороге на работу, ни во время прогулки по городу, ни вечером на летней террасе. Именно поэтому льняные платья снова стали фаворитами сезона. Они выглядят стильно и легко вписываются практически в любую ситуацию.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Если планируете обновить летний гардероб, обратите внимание на несколько моделей, которые в этом году пользуются особым спросом.

Идеальное платье на все случаи жизни

Начать стоит с белого льняного платья. Белый цвет освежает образ, красиво подчеркивает загар и одинаково уместен как на отдыхе, так и в городе. К такому образу достаточно будет добавить плетеную сумку или простые сандалии.

Белое льняное платье. Фото из Instagram

Не менее актуальными остаются черные льняные платья. Многие до сих пор считают, что темные вещи не подходят для лета, но дизайнеры уже давно доказали обратное. Если ткань натуральная, в таком платье комфортно даже в жару. К тому же черный цвет всегда придает элегантности и визуально делает силуэт стройнее.

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Черное платье. Фото из Instagram

Тем, кому хочется немного больше настроения, стоит присмотреться к моделям в горошек. Этот принт снова вернулся в моду и уже успел стать одним из самых заметных трендов лета. Он делает даже простой крой интереснее и придает образу легкий ретро-настрой.

Для офиса идеальным выбором станет льняное платье-рубашка. Оно выглядит сдержанно, соответствует большинству дресс-кодов и при этом значительно удобнее многих других летних вещей. Натуральный лен хорошо пропускает воздух, поэтому даже в самые жаркие дни в таком наряде гораздо легче провести целый рабочий день.

Льняное платье-рубашка. Фото из Instagram

А если в календаре уже запланирована свадьба, праздничный ужин или свидание, обратите внимание на льняные платья без бретелек. Они открывают плечи, выглядят очень женственно и не требуют сложных аксессуаров. Такие модели сами по себе становятся главным акцентом образа.

Льняное платье давно перестало быть лишь базовой вещью для отдыха. Сегодня это универсальный вариант, который легко адаптировать под любой повод.

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