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Головна Мода Не лише плетені: Андре Тан вказав на сумки, які зараз на піку популярності

Не лише плетені: Андре Тан вказав на сумки, які зараз на піку популярності

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 18:20
5 сумок, які варто мати цього літа: добірка від Андре Тана
Андре Тан. Колаж: Новини.LIVE

Влітку сумка давно перестала бути просто практичною річчю. Саме вона часто стає головним акцентом усього образу, тому до вибору цього аксесуара варто поставитися уважніше. Український дизайнер Андре Тан поділився моделями, які цього сезону будуть актуальними, а також попередив, які покупки варто відкласти.

Новини.LIVE розповість про модні сумки детальніше.

Які сумки цього літа купують найчастіше

Цього літа в тренді залишаються плетені сумки. Але якщо раніше достатньо було будь-якої моделі з рафії чи соломи, то зараз варто придивитися до більш цікавих варіантів. У моді незвичайне плетіння, яке нагадує ручну роботу та робить аксесуар дорожчим на вигляд. Саме такі сумки зараз найчастіше можна побачити у нових колекціях відомих брендів.

Плетені сумки у моді
Біла плетена сумка. Фото з Instagram

Не менш актуальними стали тканинні моделі. Багато хто досі ставиться до них скептично, хоча дарма. Андре Тан радить звернути увагу на сумки зі смужкою або помітним принтом. Вони легко додають образу характеру і чудово поєднуються навіть із базовими речами, які є майже в кожному гардеробі.

Тим, хто любить більш елегантний стиль, дизайнер рекомендує практичні сумки-мішечки. Вони мають легкий та невимушений вигляд, а завдяки довгим ручкам ще й візуально роблять силует стрункішим.

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Cумки для елегантного образу
Практична сумка-мішечок. Фото з Instagram

Якщо ж потрібна одна сумка буквально на всі випадки життя, найкращим вибором стане класична прямокутна модель. Вона однаково доречна буде і з повсякденними речами, і з більш стриманими або святковими образами.

Класична сумка, яка доречна завжди
Класична прямокутна модель. Фото з Instagram

Не зникають із літніх трендів і сумки-кошики. Їх давно вважають невіддільною частиною теплого сезону. Вони ідеально підійдуть для відпочинку біля моря, прогулянки містом чи заміські поїздки.

Трендова літня сумка
Сумка-кошик. Фото з Instagram

На завершення Андре Тан порадив не скуповувати одразу кілька модних моделей лише тому, що вони зараз популярні. Значно розумніше знайти одну якісну сумку, яка справді подобається і легко поєднується з більшістю речей. Така покупка прослужить довше і не втратить актуальності вже за кілька місяців.

Раніше ми писали про нову колекцію від українського дизайнера Андре Тана. Елегантні жіночі речі для самовираження.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Андре Тан перерахував речі, які не виходять з моди і актуальні в будь-якому сезоні. Мова про ті самі базові речі, які знайдуть майже у кожної в гардеробі.

Андре Тан трендові сумки літо 2026
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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