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Головна Мода Наймодніші сумки літа 2026: в'язані моделі знову на піку популярності

Наймодніші сумки літа 2026: в'язані моделі знову на піку популярності

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 09:25
В'язані сумки знову в тренді: які кольори та моделі варто носити влітку
В'язані сумки. Колаж: Новини.LIVE

Літній гардероб важко уявити без сумки з натуральних матеріалів. І якщо ще кілька років тому такі моделі асоціювалися лише з пляжем або відпусткою, то зараз усе змінилося. У сезоні літо-2026 в'язані сумки впевнено закріпилися серед головних модних аксесуарів

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

В'язані сумки знову стали фаворитами літа

Цього року дизайнери зробили акцент на речі, в яких відчувається ручна робота. Саме тому в'язані сумки знову опинилися в центрі уваги. Фактурне плетіння, незвичні візерунки, вишивка та декоративні деталі додають кожній моделі особливого характеру.

Навіть якщо дві сумки виконані в одному стилі, вони все одно можуть мати різний вигляд в образах. У цьому й полягає їхня головна перевага.

Світлі відтінки

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Найчастіше цього літа можна побачити білі моделі. Вони мають легкий, свіжий вигляд і легко поєднуються майже з будь-яким літнім одягом. Такі сумки однаково доречні і з легкою сукнею, і з лляним костюмом, і навіть зі звичайними джинсами та футболкою.

Світлі відтінки сумок в тренді
Біла сумка. Фото з Instagram

Не менш популярні природні кольори — бежевий, молочний, пісочний або екрю. Їх носять з одягом із льону, бавовни чи деніму. Саме такі відтінки зараз найчастіше з'являються у нових колекціях.

Чорний колір несподівано став трендом

Ще недавно важко було уявити в'язану сумку в чорному кольорі, але цього літа саме такі моделі стали одним із найцікавіших рішень. Темний відтінок робить плетіння виразнішим, а сама сумка має елегантний вигляд. Її легко носити не лише вдень, а й увечері. Це хороший вибір для тих, хто любить мінімалізм і не хоче змінювати аксесуари залежно від часу доби.

Чорна в'язана сумка на кожен день
Чорна сумка. Фото з Instagram

Яскраві кольори

Тим, хто любить експериментувати, дизайнери пропонують кольорові варіанти. У моді насичений помаранчевий, бірюзовий, зелений, рожевий, а також моделі, у яких поєднуються одразу кілька кольорів.

Сумки в яскравому кольорі
Рожева сумка. Фото з Instagram

Такі сумки не потребують складних поєднань. Вони самі стають головною деталлю образу й чудово підходять для літніх прогулянок, відпустки або фестивалів.

Повернення в'язаних сумок напряму пов'язане з популярністю стилю бохо, який знову активно завойовує модні колекції. Разом із ним повернулися натуральні тканини, вільні силуети та аксесуари з легким вінтажним настроєм. Але сьогодні в'язані сумки вже давно не сприймаються як річ лише для моря. 

Раніше ми писали про модний аксесуар цього літа, який стилісти пропонують по-різному інтегрувати в образи. Бренди вже запропонували свої варіанти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що леопардова сумка з 90-х повернулася в тренди. Вона легко вписується навіть у базовий гардероб.

аксесуари 2026 рік трендові сумки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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