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Главная Мода Телеведущая Леся Никитюк появилась в платье, которое было в моде в 90-х

Телеведущая Леся Никитюк появилась в платье, которое было в моде в 90-х

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 11:10
Самый популярный тренд 90-х вернулся: Леся Никитюк уже адаптировала его под себя
Модная платье, Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская телеведущая Леся Никитюк в очередной раз доказала, что для эффектного летнего образа не обязательно выбирать сложные фасоны или яркий декор. Телеведущая появилась в платье, силуэт которого знаком еще с 90-х, но в этом сезоне он вновь привлек внимание дизайнеров.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Україна расскажет, какую модель выбрала звезда для выхода.

Легендарное платье в образе Леси Никитюк

Она выбрала атласное платье-комбинацию насыщенного бирюзового цвета. Именно оттенок сразу привлекает внимание: он освежает внешний вид и прекрасно смотрится на загорелой коже.

Особый характер наряду придает кружево нежно-розового цвета. Оно украшает линию декольте и нижнюю часть платья, создавая легкий контраст с гладкой фактурой атласа.

Никитюк не стала отвлекать внимание от платья большим количеством украшений. Она дополнила образ тонкой золотой цепочкой с подвеской, браслетом и массивным кольцом. Завершающим штрихом стала небольшая сумка со змеиным принтом, которая добавила фактурности, но не перетянула внимание на себя.

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Никитюк в элегантном платье. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Платья-комбинации уже давно перестали быть лишь элементом вечернего гардероба. Если раньше их ассоциировали преимущественно со стилем 90-х, то сейчас дизайнеры все чаще показывают их в дневных образах. В частности, бельевую эстетику уже не один сезон переосмысливают модные дома Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Gucci, доказывая, что такие вещи могут быть уместны не только на светских мероприятиях.

Стилисты также отмечают, что секрет популярности платья-комбинации заключается в его универсальности. Такая модель часто становится основой летнего гардероба.

Если хочется повторить подобный стиль, совсем не обязательно искать идентичную модель. Платья-комбинации сегодня можно найти как в коллекциях премиальных брендов, так и в масс-маркете. Самое главное — обращать внимание не на громкое название производителя, а на качество ткани, аккуратную посадку и длину, которая подойдет именно вашей фигуре.

Ранее мы писали о том, что украинская актриса Катя Кузнецова поразила элегантным образом в платье. Речь идет о мини-платье цвета фуксии от украинского бренда GASANOVA.

Также Новини.LIVE сообщали о трендовых моделях платьев этого лета, которые останутся актуальными и через 5 лет. Отметим, что лен остается в моде.

Леся Никитюк платье главные тренды
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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