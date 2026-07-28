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Главная Мода 4 культовых платья Кэрри Брэдшоу, которые снова в моде

4 культовых платья Кэрри Брэдшоу, которые снова в моде

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 11:47
Все снова одеваются как Кэрри Брэдшоу: 4 главных платья сезона
Миранда Гоббс и Сара Джессика Паркер. Фото: James Devaney/GC Images. Коллаж: Новини.LIVE

После выхода сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу стала одной из главных икон моды. Ее любовь к дизайнерской обуви давно стала частью поп-культуры, но этим летом модники все чаще вспоминают не легендарные туфли Manolo Blahnik, а именно ее платья. На показах в Париже, Милане и Копенгагене можно было заметить немало образов, которые словно сошли с вешалки из гардероба героини Сары Джессики Паркер.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Кэрри никогда не ограничивалась одним стилем. Сегодня она могла появиться в романтическом платье, а уже завтра — в минималистичном наряде или яркой дизайнерской модели. Именно поэтому ее образы не утратили актуальности даже спустя десятки лет. Многие вещи, которые она носила еще в конце 90-х и в начале 2000-х, сегодня снова оказались среди главных летних трендов.

Какие же платья этим летом стоит позаимствовать у Кэрри Брэдшоу

Трикотажные модели

Одной из самых узнаваемых вещей в гардеробе Кэрри были трикотажные платья. В сериале она не раз выбирала именно их — от коротких приталенных моделей до длинных вариантов с характерными деталями вроде матросского воротника.

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Трикотажное платье Кэрри Брэдшоу. Фото из Vogue

Сегодня такие платья снова повсюду. Популярны модели из тонкого трикотажа, которые красиво облегают фигуру, но остаются комфортными даже в сильную жару. Их легко носить как с сандалиями, так и с балетками или минималистичными босоножками.

Платья, похожие на ночные рубашки

Легкие хлопковые платья, напоминающие ночные рубашки, тоже вернулись в моду. И хотя еще несколько лет назад такой фасон казался слишком домашним, сейчас он выглядит вполне уместно даже в городских образах.

В сериале Кэрри также не раз появлялась в подобных моделях. Один из самых известных моментов — когда она ранним утром выходит из дома за свежим номером The New York Times, с нетерпением ожидая рецензии на свою книгу.

Сукня, що нагадує нічну сорочку
Платье в стиле ночной рубашки. Фото из Vogue

Современные варианты могут быть более декоративными — с ремешками, пряжками или плиссированными деталями.

Платье-комбинация

Платье-комбинация — одна из тех вещей, которые уже стали классикой. Кэрри носила его еще тогда, когда этот фасон только начинал набирать популярность. Сегодня такая модель легко вписывается в повседневный гардероб. Днем ее можно сочетать с простыми сандалиями или балетками, а вечером — с туфлями на каблуках и массивными украшениями. Именно универсальность сделала это платье одним из самых любимых на лето.

Універсальна сукня на літо
Платье-комбинация. Фото из Vogue

Воздушные платья

Легкие шифоновые платья со свободным силуэтом тоже прочно ассоциируются с образом Кэрри Брэдшоу. Они создают тот самый эффект, когда ткань красиво колышется при ходьбе и придает образу романтичности.

Сукні з вільним силуетом в тренді
Легкое платье. Фото из Vogue

Если цветочные принты вам не по душе, можно смело выбирать однотонные модели или варианты в мелкую клетку. Самое главное здесь не рисунок, а сама ткань — она должна быть легкой, почти невесомой.

Прошло почти три десятилетия с момента премьеры "Секса в большом городе", но стиль Кэрри Брэдшоу, похоже, не собирается выходить из моды. И этим летом именно ее платья снова стали прекрасным источником вдохновения для тех, кто хочет выглядеть женственно, легко и немного беззаботно.

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знаменитости платье трендовые образы
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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