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Головна Мода 4 культові сукні Керрі Бредшоу, які повернулися в моду

4 культові сукні Керрі Бредшоу, які повернулися в моду

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 11:47
Усі знову одягаються як Керрі Бредшоу: 4 головні сукні сезону
Міранда Гоббс і Сара Джессіка Паркер. Фото: James Devaney/GC Images. Колаж: Новини.LIVE

Після виходу "Сексу і міста" Керрі Бредшоу стала однією з головних модних ікон. Її любов до дизайнерського взуття давно стала частиною попкультури, але цього літа модники дедалі частіше згадують не легендарні Manolo Blahnik, а саме її сукні. На показах у Парижі, Мілані та Копенгагені можна було помітити чимало образів, які ніби зійшли з гардероба героїні Сари Джессіки Паркер.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Керрі ніколи не обмежувалася одним стилем. Сьогодні вона могла з'явитися в романтичній сукні, а вже завтра — в мінімалістичній комбінації чи яскравій дизайнерській моделі. Саме тому її образи не втратили актуальності навіть через десятки років. Багато речей, які вона носила ще наприкінці 90-х і на початку 2000-х, сьогодні знову опинилися серед головних літніх трендів.

Які ж сукні цього літа варто підглянути у Керрі Бредшоу

Трикотажні моделі

Однією з найвпізнаваніших речей у гардеробі Керрі були трикотажні сукні. У серіалі вона не раз обирала саме їх — від коротких приталених моделей до довгих варіантів із характерними деталями на кшталт матроського коміра.

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Сукня у стилі героїні з відомого серіалу
Трикотажна сукня Керрі Бредшоу. Фото з Vogue

Сьогодні такі сукні знову всюди. Gопулярні моделі з тонкого трикотажу, які красиво облягають фігуру, але залишаються комфортними навіть у сильну спеку. Їх легко носити як із сандалями, так і з балетками чи мінімалістичними босоніжками.

Сукні, схожі на нічні сорочки

Легкі бавовняні сукні, які нагадують нічні сорочки, теж повернулися в моду. І хоча ще кілька років тому такий фасон здавався занадто домашнім, зараз він має цілком доречний вигляд навіть у міських образах.

У серіалі Керрі також не раз з'являлася в подібних моделях. Один із найвідоміших моментів — коли вона рано-вранці виходить із дому по свіжий номер The New York Times, нетерпляче чекаючи рецензії на власну книжку.

Сукня, що нагадує нічну сорочку
Сукня в стилі нічної сорочки. Фото з Vogue

Сучасні варіанти можуть бути більш декоративними — із ремінцями, пряжками чи плісированими деталями.

Сукня-комбінація

Cукня-комбінація — одна з тих речей, що вже стали класикою. Керрі носила її ще тоді, коли цей фасон лише починав набирати популярності. Сьогодні така модель легко вписується в повсякденний гардероб. Вдень її можна поєднати з простими сандалями або балетками, а ввечері — із туфлями на підборах і масивними прикрасами. Саме універсальність зробила цю сукню однією з найулюбленіших на літо.

Універсальна сукня на літо
Сукня-комбінація. Фото з Vogue

Повітряні сукні

Легкі шифонові сукні з вільним силуетом теж міцно асоціюються з образом Керрі Бредшоу. Вони створюють той самий ефект, коли тканина красиво рухається під час ходьби й додає образу романтичності.

Сукні з вільним силуетом в тренді
Легка сукня. Фото з Vogue

Якщо квіткові принти вам не до душі, можна сміливо обирати однотонні моделі або варіанти в дрібну клітинку. Найважливіше тут не малюнок, а сама тканина — вона має бути легкою, майже невагомою.

Минуло майже три десятиліття від прем'єри "Сексу і міста", але стиль Керрі Бредшоу, схоже, не збирається виходити з моди. І цього літа саме її сукні знову стали гарним джерелом натхнення для тих, хто хоче мати жіночний, легкий і трохи безтурботний вигляд.

Раніше ми писали про те, якого стилю притримується українська акторка Антоніна Хижняк, образи якої ми розібрали. Чорний колір переважає в її гардеробі.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка сукня залишиться в моді на роки. Кращий вибір, якщо потрібно щось стильне, але при цьому практичне.

знаменитості сукня трендові образи
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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