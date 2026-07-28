Культовий купальник із 2000-х знову в моді: танкіні повертається

Червоний купальник, дівчина в купальнику та навушниках. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Танкіні ще донедавна вважали купальником, який давно залишився в минулому. Для багатьох він асоціювався з початком 2000-х, дитячими канікулами та сімейними поїздками на море. Але цього літа ситуація змінилася. Модель, яку колись майже ніхто не сприймав серйозно, знову опинилася серед головних пляжних трендів.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Трендовий купальник в стилі 2000-х

Танкіні — це купальник із двох частин, що складається з плавок і подовженого топа. Саме цей фасон дедалі частіше з'являється не лише в нових колекціях брендів, а й на пляжах популярних курортів. Його повернення цілком вписується в загальний інтерес моди до естетики 1990-х і початку 2000-х.

Andres Sarda весна-літо 2002. Фото з Vogue

Останні кілька років на пляжах переважали мінімалістичні бікіні та однотонний спортивний одяг. Проте зараз цей тренд поступово втрачає популярність. Натомість модниці все частіше обирають речі з яскравішим характером, вінтажними мотивами та незвичними силуетами. Саме тому танкіні знову опинилося в центрі уваги, як свого часу сталося із "желейними" сандалями.

Ще одна причина популярності цього купальника — його практичність. Подовжений верх легко поєднувати з шортами, спідницею чи лляними штанами, тому після пляжу не обов'язково одразу перевдягатися. Крім того, танкіні забезпечує трохи більше комфорту й закритості, ніж класичне бікіні.

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На пляжах цього літа все частіше можна побачити танкіні зі смугастими принтами, яскравими кольорами та в поєднанні з бордшортами чи культовими в'єтнамками Havaianas. Серферська естетика поступово витісняє образи з мініатюрними бікіні на тонких зав'язках, які кілька сезонів поспіль залишалися найпопулярнішими.

John Bartlett весна-літо 1999. Фото з Vogue

Не менш важливо й те, що танкіні стало гарною альтернативою звичним чорним купальникам. Якщо раніше більшість моделей відрізнялися лише деталями крою, то тепер у центрі уваги опинилися яскраві відтінки, смужка, квіткові принти та інші акцентні рішення.

Звичайно, цей тренд сподобається не всім. Прихильниці стриманого мінімалізму навряд чи відмовляться від лаконічних моделей. Водночас для тих, хто хоче освіжити літній гардероб і додати йому трохи настрою початку 2000-х, танкіні може стати однією з найцікавіших покупок сезону.

Раніше ми писали про те, який силует з 2000-х повернувся в тренди. Речі цього фасону будуть актуальними до кінця року.

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