Зачіска Вікторії Бекхем з 2000-х знову на піку моди: фото

Вікторія Бекхем з сім'єю. Колаж: Новини.LIVE

Родина Бекхемів знову привернула увагу своїми образами. Цього разу приводом стали не модні речі, а зміна кольору волосся. Вікторія, Гарпер і Ромео зробили ставку на різні відтінки блонду, які вже активно обговорюють у мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Який відтінок волосся обрала для себе Вікторія Бекхем у 2026

Під час одного з матчів Клубного чемпіонату світу Вікторія з'явилася з набагато світлішим волоссям. Новий відтінок поєднує теплий бежевий блонд із плавним переходом від темнішого коріння. Багато хто одразу згадав її стиль початку 2000-х, коли після часів Spice Girls вона часто експериментувала із зовнішністю та носила значно світліше волосся.

Схоже, любов до блонду стала справжнім сімейним трендом. Донька Гарпер також дедалі частіше з'являється з красивим золотистим відтінком волосся. На спільних фото мама й донька мають дуже схожий вигляд, адже обидві обрали теплу світлу палітру.

Не залишився осторонь і Ромео Бекхем. Він повернувся до платинового блонду, який свого часу став однією з найвідоміших зачісок Девіда Бекхема. Ультрасвітле волосся миттєво викликає асоціації з образом футболіста часів його виступів за мадридський "Реал", коли кожна нова стрижка чи фарбування ставали приводом для обговорень.

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Але найбільше змін за останній час відбулося саме у Вікторії. Довгі роки вона залишалася прихильницею глибокого шоколадного відтінку з м'якими карамельними переливами. Зараз же її образ став набагато світлішим і свіжішим. Волосся має природний ефект, ніби вигоріло на сонці після відпочинку біля моря.

Таке фарбування чудово вписується в моду цього літа. Натуральний блонд із теплими відтінками знову набирає популярності, а стиль початку 2000-х продовжує повертатися в сучасні тренди.

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