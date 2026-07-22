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Главная Мода Любимая прическа Виктории Бекхэм из 2000-х снова стала трендом

Любимая прическа Виктории Бекхэм из 2000-х снова стала трендом

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 14:36
Прическа Виктории Бекхэм из 2000-х снова на пике моды: фото
Виктория Бекхэм с семьей. Коллаж: Новини.LIVE

Семья Бекхэмов вновь привлекла внимание своими образами. На этот раз поводом стали не модные наряды, а смена цвета волос. Виктория, Харпер и Ромео сделали ставку на разные оттенки блонда, которые уже активно обсуждают в сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какой оттенок волос выбрала для себя Виктория Бекхэм в 2026 году

Во время одного из матчей Клубного чемпионата мира Виктория появилась с гораздо более светлыми волосами. Новый оттенок сочетает в себе теплый бежевый блонд с плавным переходом от более темных корней. Многие сразу вспомнили ее стиль начала 2000-х, когда после эпохи Spice Girls она часто экспериментировала с внешностью и носила значительно более светлые волосы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Похоже, любовь к блонду стала настоящим семейным трендом. Дочь Харпер также все чаще появляется с красивым золотистым оттенком волос. На совместных фото мама и дочь выглядят очень похоже, ведь обе выбрали теплую светлую палитру.

Не остался в стороне и Ромео Бекхэм. Он вернулся к платиновому блонду, который в свое время стал одной из самых известных причесок Дэвида Бекхэма. Ультрасветлые волосы мгновенно вызывают ассоциации с образом футболиста времен его выступлений за мадридский "Реал", когда каждая новая стрижка или окрашивание становились поводом для обсуждений.

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Именно Дэвид много лет назад сделал обесцвеченные волосы одним из самых заметных мужских трендов. Теперь эту эстафету, похоже, подхватило молодое поколение семьи.

Но больше всего изменений за последнее время произошло именно с Викторией. Долгие годы она оставалась поклонницей глубокого шоколадного оттенка с мягкими карамельными переливами. Сейчас же ее образ стал гораздо светлее и свежее. Волосы выглядят естественно, словно выгорели на солнце после отдыха у моря.

Такое окрашивание прекрасно вписывается в моду этого лета. Натуральный блонд с теплыми оттенками снова набирает популярность, а стиль начала 2000-х продолжает возвращаться в современные тренды.

Ранее мы писали о том, что эксперты говорят об окрашивании волос летом. В теплый сезон нужно подбирать соответствующий уход за волосами.

Также Новини.LIVE сообщали, какая стрижка из 70-х вернулась в моду. Речь идет о стрижке на среднюю длину волос, которая требует стильного и современного ухода.

Виктория Бекхэм прически трендовый цвет волос
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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