Платье почти за 1200 евро: в чем внучка Софии Ротару появилась на публике

Часть образа, Соня Евдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve. Коллаж: Новини.LIVE

Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, продемонстрировала яркий образ для встречи с дизайнером Симоном Портом Жакмюсом. Девушка выбрала красное платье от его бренда, стоимость которого составляет около 1200 евро.

Новини.LIVE расскажут об образе Евдокименко подробнее.

София Евдокименко давно интересуется модой не только как модель. В ее гардеробе можно найти вещи от известных дизайнеров, а на этот раз ей представилась возможность лично пообщаться с одним из них — Симоном Портом Жакмюсом.

Встреча состоялась на днях в бутике Jacquemus в итальянском Форте-дей-Марми. София пришла туда в красном коктейльном платье, которое было трудно не заметить.

Яркий образ Сони Евдокименко

Модель выбрала довольно откровенный, но в то же время сдержанный вариант. У платья есть открытые участки на спине, выразительные структурированные плечи и асимметричный рифленый подол. Яркий красный цвет здесь фактически не требует дополнительных акцентов, поэтому София не стала перегружать образ лишними деталями.

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Евдокименко в платье Jacquemus. Фото из Instagram

Интересно, что для этого выхода Евдокименко не просто приобрела вещь от Jacquemus, а фактически оказалась в пространстве самого бренда и встретилась с его основателем. На фото, которым она поделилась в Instagram, София позирует рядом с Симоном Портом Жакмюсом.

Евдокименко с Симоном Портом Жакмюсом. Фото из Instagram

Судя по видео из сторис, атмосфера того вечера была далека от формального светского мероприятия. Гости общались с дизайнером и фотографировались.

Красное платье, кстати, имеет отнюдь не символическую цену. За такую модель придется заплатить примерно 1200 евро. Для Евдокименко это еще одна дизайнерская вещь в гардеробе, но на этот раз она стала особенно уместной именно благодаря возможности продемонстрировать ее в пространстве бренда и лично познакомиться с его создателем.

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