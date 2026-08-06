Не панама і не капелюх: Леся Нікітюк показала головний убір, який пасує майже всім

Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk. Колаж: Новини.LIVE

Кепка давно перестала бути річчю, яку дістають із шафи лише для прогулянок у спеку. Сьогодні вона легко вписується навіть у вбрання з підборами, а Леся Нікітюк регулярно показує, як це працює в реальному житті. Її літні образи показують, що навіть одна кепка може повністю змінити сприйняття вбрання.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Улюблений головний убір Лесі Нікітюк

У повсякденному гардеробі телеведучої бейсболка з'являється не випадково. Вона не перетягує увагу на себе, але саме завдяки їй образ перестає бути передбачуваним. Іноді навіть невелика деталь працює краще за дорогі прикраси чи складний крій.

У першому образі Леся обрала ніжно-рожеву сорочку oversize, чорні мереживні шорти, двоколірні туфлі на підборах, карамельний клатч і світлу бейсболку. Якби кепки не було, цей комплект сприймався б значно романтичніше. Вона ж додає легку недбалість, через яку образ має природніший вигляд.

Кепка у поєданні з підборами. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Не менш важливо й те, що головний убір підтримує кольорову гаму. Білий перегукується із сорочкою, тому нічого не вибивається із загальної картини. Водночас бейсболка трохи "знижує градус" мереживних шортів, і вони вже не здаються надто святковими. Саме на таких контрастах сьогодні й будується більшість цікавих міських образів.

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Другий комплект теж вартий особливої уваги. Синя сорочка oversize, чорні капрі, ті самі двоколірні туфлі в стилі Chanel, гірчичний клатч і чорна бейсболка створюють більш графічне поєднання. Тут кепка виступає акцентом в образі.

Синя бейсболка. Фото: Instagram/lesia_nikituk

До речі, поєднання бейсболки з туфлями на підборах має цікавий вигляд. Ще кілька років тому такий дует викликав чимало суперечок, але сьогодні дизайнери дедалі частіше змішують речі з різних стилів.

Саме на цьому принципі багато років будує свої колекції Міучча Прада, яка неодноразово говорила, що мода стає цікавою тоді, коли в ній з'являється несподіване поєднання, а не бездоганна "правильність". І кепка з елегантним взуттям якраз працює за цим правилом.

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