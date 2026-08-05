Дорофєєва показала, як носити футбольну футболку: вирішили все одні шорти

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva. Колаж: Новини.LIVE

Футболки футбольних клубів давно перестали бути лише атрибутом уболівальників. Це вкотре довела Надя Дорофєєва, з'явившись у футболці донецького "Шахтаря" під час презентації треку "747". Найбільше уваги привернула не сама джерсі, а те, як співачка її стилізувала.

Новини.LIVE розповість про новий образ зірки детальніше.

Чому всі обговорюють образ Дорофєєвої у футболці "Шахтаря"

За останні кілька років футболки футбольних клубів перекочували на подіуми, у гардероби знаменитостей і навіть на червоні доріжки. Цю тенденцію активно підтримують великі модні бренди, а дизайнери дедалі частіше говорять про те, що спортивний одяг сьогодні живе за власними правилами: його не потрібно носити лише зі спортивними штанами чи кросівками.

Саме на цьому контрасті й побудований образ Дорофєєвої. Об'ємна футболка "Шахтаря" з номером 747 і прізвищем співачки має максимально невимушений вигляд, але зовсім інший настрій задають чорні мінішорти зі шкіри. Вони додають силуету чіткої форми й не дають комплекту перетворитися на звичайний спортивний лук.

Висока посадка візуально витягує ноги, а гладка фактура шкіри створює виразний контраст із легкою тканиною футболки. Саме завдяки різниці матеріалів образ не має одноманітного вигляду.

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Окремої уваги заслуговують прозорі чорні гольфи. Вони стали тією деталлю, яку легко не помітити з першого погляду, але саме вона додає образу характеру. Без них комплект був би значно простішим і більше нагадував би концертний костюм. Гольфи ж роблять його трохи сміливішим і навіть відсилають до естетики початку 2000-х, яка знову активно повернулася в моду.

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