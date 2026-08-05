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Главная Мода Ни джинсы, ни юбка: Дорофеева подобрала неожиданную пару к футболке "Шахтера"

Ни джинсы, ни юбка: Дорофеева подобрала неожиданную пару к футболке "Шахтера"

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 11:16
Дорофеева показала, как носить футбольную майку: все решили одни шорты
Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva. Коллаж: Новини.LIVE

Футболки футбольных клубов уже давно перестали быть лишь атрибутом болельщиков. Это в очередной раз доказала Надя Дорофеева, появившись в футболке донецкого "Шахтера" во время презентации трека "747". Наибольшее внимание привлекла не сама футболка, а то, как певица ее стилизовала.

Новини.LIVE расскажут о новом образе звезды подробнее.

Почему все обсуждают образ Дорофеевой в футболке "Шахтера"

За последние несколько лет футболки футбольных клубов перекочевали на подиумы, в гардеробы знаменитостей и даже на красные дорожки. Эту тенденцию активно поддерживают крупные модные бренды, а дизайнеры все чаще говорят о том, что спортивная одежда сегодня живет по своим собственным правилам: ее не обязательно носить только со спортивными штанами или кроссовками.

Именно на этом контрасте и построен образ Дорофеевой. Объемная футболка "Шахтера" с номером 747 и фамилией певицы выглядит максимально непринужденно, но совсем другое настроение задают черные мини-шорты из кожи. Они придают силуэту четкую форму и не позволяют комплекту превратиться в обычный спортивный лук.

Высокая посадка визуально удлиняет ноги, а гладкая фактура кожи создает выразительный контраст с легкой тканью футболки. Именно благодаря разнице материалов образ не выглядит однообразно.

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Особого внимания заслуживают прозрачные черные гольфы. Они стали той деталью, которую легко не заметить с первого взгляда, но именно она придает образу характер. Без них комплект был бы значительно проще и больше напоминал бы концертный костюм. Гольфы же делают его немного смелее и даже отсылают к эстетике начала 2000-х, которая снова активно вернулась в моду.

Ранее мы писали о том, с чем стоит носить бермуды в этом сезоне. Модницы полюбили их за универсальность и практичность, поэтому они и стали такими популярными.

Также Новини.LIVE сообщали, какие джинсы носит Дуа Липа. Это идеальная основа, которую можно использовать для множества образов.

Надя Дорофеева шорты футболки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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