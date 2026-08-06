Ни панама, ни шляпа: Леся Никитюк показала головной убор, который подходит практически всем

Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk. Коллаж: Новини.LIVE

Кепка уже давно перестала быть вещью, которую достают из шкафа только для прогулок в жару. Сегодня она легко вписывается даже в наряд с туфлями на каблуках, а Леся Никитюк регулярно демонстрирует, как это работает в реальной жизни. Ее летние образы показывают, что даже одна кепка может полностью изменить восприятие наряда.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Любимый головной убор Леси Никитюк

В повседневном гардеробе телеведущей бейсболка появляется не случайно. Она не отвлекает внимание на себя, но именно благодаря ей образ перестает быть предсказуемым. Иногда даже небольшая деталь работает лучше, чем дорогие украшения или сложный крой.

В первом образе Леся выбрала нежно-розовую рубашку oversize, черные кружевные шорты, двухцветные туфли на каблуке, карамельный клатч и светлую бейсболку. Если бы не бейсболка, этот комплект воспринимался бы гораздо романтичнее. А она придает легкую небрежность, благодаря которой образ выглядит более естественно.

Кепка в сочетании с туфлями на каблуке. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Не менее важно и то, что головной убор поддерживает цветовую гамму. Белый цвет перекликается с рубашкой, поэтому ничего не выбивается из общей картины. В то же время бейсболка немного "снижает градус" кружевных шорт, и они уже не кажутся слишком праздничными. Именно на таких контрастах сегодня и строится большинство интересных городских образов.

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Второй комплект тоже заслуживает особого внимания. Синяя рубашка oversize, черные капри, те же двухцветные туфли в стиле Chanel, горчичный клатч и черная бейсболка создают более графичное сочетание. Здесь кепка выступает акцентом в образе.

Синяя бейсболка. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Кстати, сочетание бейсболки с туфлями на каблуке выглядит интересно. Еще несколько лет назад такой дуэт вызывал немало споров, но сегодня дизайнеры все чаще смешивают вещи из разных стилей.

Именно на этом принципе уже много лет строит свои коллекции Миучча Прада, которая неоднократно говорила, что мода становится интересной тогда, когда в ней появляется неожиданное сочетание, а не безупречная "правильность". И кепка с элегантной обувью как раз соответствует этому правилу.

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