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Главная Мода Тина Кароль удивила своим образом в черном платье: ранее в похожем видели Лесю Никитюк

Тина Кароль удивила своим образом в черном платье: ранее в похожем видели Лесю Никитюк

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 11:14
Тина Кароль показала эффектное платье с вырезами: его уже сравнивают с нарядом Леси Никитюк
Леся Никитюк и Тина Кароль. Фото: Instagram/lesia_nikituk и Instagram/tina_karol. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала новый образ в черном платье с откровенными вырезами и металлическими деталями. В сети уже предполагают, что это может быть модель французского бренда Mugler — тем более что ранее в похожем платье замечали Лесю Никитюк.

Новини.LIVE расскажет об этом наряде подробнее.

Платье, которое легко узнать

На новых фото в Instagram Тина Кароль позирует в черном платье миди, которое плотно облегает фигуру. Его главная деталь — открытые вырезы в зоне декольте и тонкие бретели с небольшими металлическими пряжками.

По дизайну модель действительно напоминает эстетику Mugler. Французский бренд давно работает с облегающими силуэтами, выразительными линиями тела и деталями, которые придают одежде немного дерзости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть еще одна интересная деталь. Ранее в очень похожем черном платье появлялась Леся Никитюк. Поэтому предположение о Mugler вполне логично, хотя точное название модели и ее происхождение еще предстоит подтвердить.

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Отметим, что на Тине платье выглядит совсем по-другому. Певица не стала перегружать образ украшениями или сложной прической — основное внимание остается на самом платье и его крое. Благодаря этому даже довольно смелые вырезы на нем не выглядят случайной деталью.

На Лесе Никитюк эта же модель воспринималась более дерзко. Ее высокий рост и спортивное телосложение подчеркивали геометрию платья и делали образ более резким. Именно в этом и заключается интерес такой вещи: одно платье может меняться в зависимости от того, кто его носит и как именно его стилизует. В случае с Тиной Кароль оно стало частью более сдержанного, но все равно очень выразительного образа.

Ранее мы писали о том, какой стильный головной убор Леси Никитюк часто можно было увидеть на ней в этом сезоне. Он стал прекрасным дополнением многих образов звезды.

Также Новини.LIVE сообщали, на какие вещи сделала ставку Надя Дорофеева в своих образах этим летом. Мы разобрали несколько ее луков, чтобы можно было сделать определенные выводы.

Тина Кароль Леся Никитюк платье
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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