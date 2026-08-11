Даша Квиткова удивила всех платьем-баллоном: сколько стоит эта модель

Не классическое: Даша Квиткова показала модное летнее платье
Украинская инфлюенсерша Даша Квиткова продемонстрировала образ, от которого трудно оторвать взгляд. Воздушное голубое платье, обнаженные плечи и длинные локоны создали очень легкий, почти кукольный настрой.
Новини.LIVE расскажут об этом образе блогера подробнее.
Даша Квиткова выбрала платье-балон
Для своего нового выхода Даша Квиткова выбрала короткое голубое платье-баллон от украинского бренда CHER'17. На сайте бренда такая модель стоит 5 699 грн.
Это платье точно не из тех вещей, которые пытаются незаметно вписаться в образ. Объемный силуэт, открытые плечи и очень короткая длина сразу же акцентируют внимание на нескольких деталях — шее, ключицах и ногах.
Благодаря округлой форме юбки ткань как будто держится отдельно от тела. Именно этот эффект и делает модель интересной: при движении она не облегает фигуру, а будто живет своей жизнью.
Почему такой силуэт снова привлекает внимание
Платья-баллоны сейчас особенно актуальны для тех, кому надоели привычные обтягивающие мини. Здесь нет необходимости подчеркивать талию. Вся концепция построена на контрасте: сверху — объем, а ноги остаются открытыми.
Еще один плюс такого платья — оно не требует сложной стилизации. К ней не обязательно добавлять десяток украшений или придумывать замысловатую прическу. Даша, собственно, и показала самый простой вариант: платье и распущенные волосы — этого достаточно, чтобы создать эффектный образ.
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