Елена Кравец назвала одежду, за которую готова платить больше: что об этом пишут в сети

Елена Кравец. Фото: скриншот/YouTube

Во время мероприятия "Тисячовесни" Елена Кравец дала короткое интервью Николасу Карме, который традиционно интересуется у знаменитостей, сколько стоит их образ. На этот раз ведущий также задал свой вопрос украинской актрисе, но конкретной цифры от нее не услышал.



Об этом сообщает Новини.LIVE.

Образ Елены Кравец, который обсуждают в сети

Елена призналась, что просто не помнит, во сколько ей обошёлся весь наряд. Лишь предположила, что общая сумма могла составить около 150 долларов. Для мероприятия Кравец выбрала довольно сдержанный летний образ. На ней было длинное льняное платье, которое она дополнила туфлями-лодочками, плетеной сумкой и небольшим кулоном. Без большого количества украшений или заметных деталей — акцент был сделан скорее на самой одежде и аксессуарах.



В отношении этих вещей у Кравец есть четкое правило. Она рассказала, что иногда действительно готова потратиться:

на хорошую сумку;

обувь;

очки.

Похоже, именно эти категории она считает теми вещами, где экономия не всегда оправдана.

Интересно, что именно стоимость образа больше всего заинтересовала пользователей сети. После появления видео некоторые комментаторы усомнились, что весь комплект Кравец действительно стоит около 150 долларов. Больше всего вопросов возникло по поводу сумки — мол, одна такая вещь от украинского бренда вполне может стоить значительную часть названной суммы.

В то же время точно оценить стоимость всего образа без ценников на каждую вещь сложно. Кроме того, часть одежды и аксессуаров могла быть приобретена давно или вообще не относиться к новым покупкам. Поэтому названные Еленой 150 долларов могут быть лишь приблизительной оценкой стоимости образа.



В комментариях нашлись и те, кто вообще не увидел в словах Кравец ничего удивительного. Наоборот, для них ее подход вполне логичен: не обязательно тратить большие суммы на весь гардероб, если есть несколько категорий, на которые человек готов тратить больше.

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