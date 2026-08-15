Какая сумка вытеснила плетеные модели в 2026 году: странная на вид, но модная

Сумка Dior Couture, девушка с плетеной сумкой. Фото: Vogue, magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Плетеные сумки, которые еще недавно казались главным символом летнего гардероба, в этом сезоне обрели неожиданного конкурента. Дизайнеры все чаще превращают обычный аксессуар в маленькую скульптуру — и предлагают носить сумки в форме лебедей, птиц, ракушек, улиток и даже собак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Chloé

Одной из главных поклонниц этой тенденции стала Chloé. В весенне-летней коллекции 2026 года Чемена Камали представила сумки, которые сложно спутать с обычными моделями. Среди них — аксессуары в виде ракушки и лебедя.

Chloé. Фото из Vogue

Последняя уже успела выйти за пределы подиума. Дуа Липа взяла сумку-лебедя на свадебный бранч в Италии и носила ее с легким кружевным платьем. В этом образе аксессуар был скорее украшением, чем практичной вещью для хранения телефона и помады.

Dior Couture

Идею фантазийных сумок подхватил Джонатан Андерсон. Для Dior он создал целую коллекцию необычных аксессуаров — от птиц и улиток до божьих коровок. Они появились и в коллекции Resort 2027, и в первой кутюрной коллекции дизайнера для французского дома.

Читайте также:

Dior Couture. Фото из Vogue

Для Андерсона это логическое продолжение его давнего увлечения необычными формами. В свое время именно его сумка-голубь от JW Anderson стала одним из самых обсуждаемых аксессуаров сезона. Теперь подобная игра с формой перешла и в Dior.

Chanel Couture

Не остался в стороне и Chanel. В кутюрной коллекции осень-зима 2026/2027 Маттье Блази сделал ставку на миниатюрные сумки, которые больше напоминают драгоценные безделушки или предметы из сказочного сундучка.

Chanel Couture. Фото из Vogue

Louis Vuitton пошел другим путем. В мужской курортной коллекции бренд показал кожаные сумки в форме собак. Здесь уже меньше декоративной легкости и больше юмора — аксессуар буквально превращается в отдельного персонажа образа.

Valentino и морские мотивы

Еще одну интересную версию ранее предложил Алессандро Микеле для Valentino — сумку в виде керамического кота. А бренды Simkhai и Staud не первый сезон обращаются к морской тематике, создавая модели в форме ракушек, рыб и других морских существ.

Похоже, мода сейчас немного устала от идеи, что сумка обязательно должна быть просто практичной. Ей позволяют быть необычной, игривой и даже немного неуместной. И именно поэтому сумка в виде лебедя или собаки может привлечь больше внимания, чем очередная классическая модель.

Valentino. Фото из Vogue

Вытеснят ли такие аксессуары плетеные сумки этим летом? Полностью — вряд ли. Но если тенденция и дальше будет продвигаться с подиумов в уличные образы, формы животных вполне могут стать той деталью, по которой мы запомним сезон 2026 года.

Ранее мы писали о том, какую сумку Hermes сделала центром своего образа Наоми Кэмпбелл. Примечательно, что стоит она примерно 25 тысяч долларов.

Также Новини.LIVE сообщали, какая сумка очень редко встречается в мире. Ее цена — 2 миллиона долларов, а находится она в коллекции миллиардерши из Индии.