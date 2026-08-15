Яка сумка витіснила плетені моделі у 2026 році: дивна на вигляд, але модна

Сумка Dior Couture, дівчина з плетеною сумкою. Фото: Vogue, magnific. Колаж: Новини.LIVE

Плетені сумки, які ще недавно здавалися головним символом літнього гардероба, цього сезону отримали несподіваного конкурента. Дизайнери дедалі частіше перетворюють звичайний аксесуар на маленьку скульптуру — і пропонують носити сумки у формі лебедів, птахів, мушель, равликів і навіть собак.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Chloé

Однією з головних прихильниць цієї тенденції стала Chloé. У весняно-літній колекції 2026 року Чемена Камалі показала сумки, які складно сплутати зі звичайними моделями. Серед них — аксесуари у вигляді мушлі та лебедя.

Chloé. Фото з Vogue

Остання вже встигла вийти за межі подіуму. Дуа Ліпа взяла сумку-лебедя на весільний бранч в Італії та носила її з легкою мереживною сукнею. У цьому образі аксесуар був більше як прикраса, ніж практична річ для зберігання телефону й помади.

Dior Couture

Ідею фантазійних сумок підхопив Джонатан Андерсон. Для Dior він створив цілу колекцію незвичних аксесуарів — від птахів і равликів до сонечок. Вони з’явилися і в Resort 2027, і в першій кутюрній колекції дизайнера для французького дому.

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Dior Couture. Фото з Vogue

Для Андерсона це логічне продовження його давнього захоплення незвичайними формами. Свого часу саме його сумка-голуб від JW Anderson стала одним із найбільш обговорюваних аксесуарів сезону. Тепер схожа гра з формою перейшла й у Dior.

Chanel Couture

Не залишився осторонь і Chanel. У кутюрній колекції осінь-зима 2026/2027 Маттьє Блазі зробив ставку на мініатюрні сумки, які більше нагадують коштовні дрібнички або предмети з казкової скриньки.

Chanel Couture. Фото з Vogue

Louis Vuitton пішов іншим шляхом. У чоловічій резортній колекції бренд показав шкіряні сумки у формі собак. Тут уже менше декоративної легкості й більше гумору — аксесуар буквально перетворюється на окремого персонажа образу.

Valentino та морські мотиви

Ще одну цікаву версію раніше запропонував Алессандро Мікеле для Valentino — сумку у вигляді керамічного кота. А бренди Simkhai та Staud не перший сезон звертаються до морської тематики, створюючи моделі у формі мушель, риб та інших морських істот.

Схоже, мода зараз трохи втомилася від ідеї, що сумка обов'язково повинна бути просто практичною. Їй дозволяють бути дивною, грайливою і навіть трохи недоречною. І саме тому сумка-лебідь чи собака може привернути більше уваги, ніж чергова класична модель.

Valentino. Фото з Vogue

Чи витіснять такі аксесуари плетені сумки цього літа? Повністю — навряд. Але якщо тенденція й далі рухатиметься від подіумів до вуличних образів, тваринні форми цілком можуть стати тією деталлю, за якою ми запам'ятаємо сезон 2026 року.

Раніше ми писали про те, яку сумку Hermes зробила центром свого образу Наомі Кемпбелл. Примітно, що коштує вона приблизно 25 тисяч доларів.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка сумка дуже рідко зустрічається у світі. Її ціна — 2 мільйони доларів, а присутня вона в колекції мільярдерки з Індії.