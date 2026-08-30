Белая футболка, жакет и кашемир: что выбирают женщины после 40 лет

Женщина старше 40 лет. Фото: magnific

Женщины, которые могут позволить себе дорогую одежду, не обязательно наполняют свой гардероб вещами с крупными логотипами. Стилист Натали Карлайл много лет работала с состоятельными клиентками и представительницами бизнес-элиты и заметила, что они уделяют гораздо больше внимания ткани, крою и посадке вещей. По ее словам, клиентки часто выбирают простые модели, которые можно носить годами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на издание Hello!.

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Белая футболка

Белая футболка быстро показывает разницу между качественной и дешевой вещью. Тонкая ткань может потерять форму после нескольких стирок, а воротник — растянуться.

Карлайл советует выбирать футболки из хорошего хлопка или хлопка с шелком. Плотная ткань лучше держит форму, а сама вещь выглядит аккуратнее. Такую футболку можно носить с джинсами, брюками или юбкой.

Жакет

Жакет преображает даже самый простой наряд. С джинсами и футболкой он делает образ более сдержанным, а с платьем или классическими брюками подходит для более формального выхода.

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При выборе стилист советует обращать внимание не на марку, а на посадку. Плечи, длина рукавов и форма жакета должны хорошо подходить фигуре. Неудачная посадка испортит впечатление даже от дорогой модели.

Сумка без крупного логотипа

Заметный логотип не обязательно делает сумку дороже на вид. Лаконичная модель из хорошей кожи, с аккуратными швами и качественной фурнитурой станет лучшим выбором. Для повседневного гардероба лучше выбирать сумку простой формы.

Джинсы с хорошей посадкой

При выборе джинсов не стоит ориентироваться только на внешний вид модели. Карлайл советует примерить разные фасоны и посадки. Иногда именно та модель, которую сначала не хотелось брать на примерку, сидит лучше всего. Джинсы также не нужно стирать после каждой носки. Частая стирка быстрее вымывает цвет и может повлиять на форму денима.

Лаконичные кроссовки

Для базового гардероба стилист рекомендует модели без излишних деталей. Нейтральный цвет и простой силуэт дают больше возможностей для сочетаний.

Кашемировый джемпер

Он не требует сложного кроя или заметного декора. Хорошая ткань и аккуратный крой уже делают его заметной частью образа. Носить такой джемпер можно с джинсами, классическими брюками или юбкой. Для базового гардероба подойдут молочный, бежевый, серый, темно-синий и другие спокойные оттенки.

Карлайл советует смотреть на гардероб не как на набор дорогих покупок, а как на вещи, которые должны сочетаться друг с другом. Хорошая футболка должна сочетаться с жакетом, джинсы — с кроссовками, а кашемировый джемпер — и с повседневными, и с более строгими вещами.

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