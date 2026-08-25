Какие вещи сложно подобрать по размеру: 3 модели, с которыми легко прогадать

Девушка в светлом жакете. Фото: magnific

Персональный стилист с шестилетним опытом Анастасия Колтунова рассказала, с какой одеждой чаще всего возникают трудности при подборе размера. По ее словам, даже опытным людям не всегда удается с первой попытки найти вещь, которая хорошо сидит по фигуре. И часто дело не в самой фигуре, а в особенностях кроя и посадки конкретной модели.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Instagram стилистки расскажет об этом подробнее.

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Классические брюки и джинсы

Именно с брюками и джинсами чаще всего сложно угадать с размером. Трудно найти модель, которая одновременно хорошо сидит на талии, бедрах и в паховой зоне. Отдельно стоит обращать внимание на длину и ширину шагового шва.

У каждого человека свои пропорции. У кого-то заметна разница между талией и бедрами, а у кого-то фигура имеет более прямые пропорции. Различается и длина ног. Поэтому одна и та же модель джинсов может прекрасно сидеть на одном человеке и совсем не подходить другому. Стилист отметила, что подобрать джинсы, которые действительно хорошо сядут по фигуре, бывает непросто даже профессиональному стилисту.

Приталенный жакет

С жакетами ситуация не проще. Чтобы модель хорошо смотрелась, должны совпадать сразу несколько параметров: ширина плеч, объем груди и талии.

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Найти подходящий жакет или блузку сложнее всего женщинам с пышной грудью. Из-за этого фактора вещь может хорошо сидеть в плечах, но быть слишком узкой в груди или, наоборот, свободной в других зонах.

Анастасия Колтунова советует в такой ситуации обратить внимание не только на саму одежду, но и на нижнее белье. Неправильно подобранный бюстгальтер может изменить посадку вещи и создавать лишний объем там, где его на самом деле нет.

Корсетные топы и корсеты

Еще одна категория, с которой легко ошибиться при выборе размера, — корсеты и корсетные топы. Здесь важны не только объемы груди и талии, но и длина самого изделия, а также расположение вытачек.

Корсет должен плотно прилегать к телу, особенно в области груди. Если он сидит слишком свободно, то при движении может смещаться. В то же время модель не должна чрезмерно сдавливать ребра или создавать дискомфорт.

Важно, чтобы корсет надежно фиксировался на теле, но при этом не мешал свободно двигаться. Именно поэтому при выборе такой вещи лучше ориентироваться не только на цифру на этикетке, но и на особенности собственной фигуры и посадку конкретной модели.

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