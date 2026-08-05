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Главная Мода Блузка, над которой все смеялись в 2000-х, снова в моде

Блузка, над которой все смеялись в 2000-х, снова в моде

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 08:52
Мир моды не ожидал: какая блузка из 2000-х вновь возглавила тренды
Девушки в белых блузках. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Пока мы привыкали к коротким топам и открытому животу, мода вновь изменила правила игры. Этим летом в центре внимания оказалась вещь, которую многие помнят еще с начала 2000-х, — удлиненная блуза. Но теперь она представлена в немного ином виде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Трендовая блуза в стиле 2000-х

Мода последних сезонов все чаще обращается к эстетике нулевых, но уже без буквального копирования. Дизайнеры как бы просматривают архивы, оставляют интересные идеи, а все, что сегодня кажется устаревшим, просто отсеивают. Именно поэтому удлиненные блузки больше не напоминают те модели, которые когда-то носили Бритни Спирс или Джессика Альба.

Подовжена блуза, що носила Джессіка Альба в 2000-х
Джессика Альба. Фото из Vogue

В этом сезоне чаще всего можно увидеть длинные блузки из легких тканей, с воланами, кружевными вставками или асимметричным низом. Не менее актуальными стали и удлиненные топы в стиле нижнего белья. Именно такие модели все чаще появляются в новых коллекциях Chloé, Blumarine и Roberto Cavalli, где акцент сделан не на эпатаже, а на движении ткани и пропорциях.

Подовжена блуза повернулася в моду
Roberto Cavalli. Фото из Vogue

Стилисты неоднократно отмечали, что после нескольких лет увлечения ультраобтягивающими вещами мода закономерно движется к более расслабленным силуэтам. Например, британская стилистка Сара Харрис ранее отмечала, что современный гардероб все больше ценит комфорт и свободу, а не стремление подчеркнуть каждый сантиметр фигуры. Именно поэтому удлиненная блуза так легко вписалась в новый модный контекст.

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Интересно и то, что эта вещь больше не требует сложной стилизации. Ее носят с прямыми джинсами, широкими льняными брюками, бермудами или юбками миди. Если хочется легкого намека на эстетику Y2K, достаточно добавить джинсы с низкой посадкой или мини-юбку.

Ранее мы писали о том, какая юбка еще с 2000-х снова стала трендом. В частности, речь пойдет об актуальном силуэте.

Также Новини.LIVE сообщали, что известный бренд представил стильную сумку, которая станет лучшим выбором этого сезона. Интересно, что впервые мир моды увидел ее в 2000-х.

мода блузки трендовые образы
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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