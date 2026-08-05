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Головна Мода Блуза, яку всі висміювали у 2000-х, повернулася в моду

Блуза, яку всі висміювали у 2000-х, повернулася в моду

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 08:52
Модний світ не очікував: яка блуза з 2000-х знову очолила тренди
Дівчата в білих блузках. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Поки ми звикали до коротких топів і відкритого живота, мода знову змінила правила гри. Цього літа в центрі уваги опинилася річ, яку багато хто пам'ятає ще з початку 2000-х, — подовжена блуза. Але тепер трохи в іншому вигляді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Трендова блуза в стилі 2000-х

Мода останніх сезонів дедалі частіше звертається до естетики нульових, але вже без буквального копіювання. Дизайнери ніби переглядають архіви, залишають цікаві ідеї, а все, що сьогодні здається застарілим, просто відсіюють. Саме тому подовжені блузи більше не нагадують ті моделі, які колись носили Брітні Спірс чи Джессіка Альба. 

Подовжена блуза, що носила Джессіка Альба в 2000-х
Джессіка Альба. Фото з Vogue

Цього сезону найчастіше можна побачити довгі блузи з легких тканин, воланами, мереживними вставками або асиметричним низом. Не менш актуальними стали й видовжені топи у білизняному стилі. Саме такі моделі все частіше з'являються в нових колекціях Chloé, Blumarine та Roberto Cavalli, де акцент зроблено не на епатажі, а на русі тканини та пропорціях.

Подовжена блуза повернулася в моду
Roberto Cavalli. Фото з Vogue

Стилісти неодноразово говорили, що після кількох років захоплення ультраобтислими речами мода закономірно рухається до більш розслаблених силуетів. Наприклад, британська стилістка Сара Гарріс раніше зазначала, що сучасний гардероб дедалі більше цінує комфорт і свободу, а не прагнення підкреслити кожен сантиметр фігури. Саме тому подовжена блуза так легко вписалася в новий модний контекст.

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Цікаво й те, що ця річ більше не потребує складної стилізації. Її носять із прямими джинсами, широкими лляними штанами, бермудами чи спідницями міді. Якщо хочеться легкого натяку на естетику Y2K, достатньо додати джинси з низькою посадкою або мініспідницю. 

Раніше ми писали про те, яка спідниця ще з 2000-х знову стала трендом. Зокрема, мова піде про актуальний силует.

Також Новини.LIVE повідомляли, що відомий бренд показав стильну сумку, яка стане кращим вибором цього сезону. Цікаво, що вперше модний світ побачив її в 2000-х.

мода блузки трендові образи
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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