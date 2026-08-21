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Главная Мода 3 вещи, которые после покупки годами висят в шкафу без дела

3 вещи, которые после покупки годами висят в шкафу без дела

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 09:18
3 вещи, которые не стоит покупать только потому, что они сейчас в тренде
Девушка с покупками в магазине одежды. Фото: magnific

Некоторые вещи выглядят настолько эффектно, что при покупке кажутся прекрасным дополнением к гардеробу. Однако уже дома может оказаться, что носить их совсем не хочется да и не с чем. Стилист Анастасия Колтунова назвала несколько вещей, которые женщины часто покупают импульсивно, а потом почти не носят.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Укороченный топ-корсет

Один из примеров — короткий топ-корсет. Такие модели регулярно появляются в коллекциях украинских и зарубежных брендов и привлекают внимание необычным кроем.

Но эта одежда подходит далеко не всем. По словам стилиста, такая модель лучше всего подчеркивает стройный силуэт. Ее можно носить отдельно или сочетать с рубашками, футболками и другими топами.

Кому дійсно підійде топ-корсет
Топ-корсет. Фото из Instagram

Для многих женщин такая модель оказывается сложной в стилизации. Ее непросто вписать в обычный гардероб и составить с ней несколько удачных образов. В результате купленный топ может надолго остаться на полке без дела.

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Футболки и свитшоты с этническими мотивами

Вышивка и другие этнические элементы могут сделать образ интереснее, но далеко не каждая вещь с таким декором выглядит удачно.

Стилистка обратила внимание на свитшоты с этническими мотивами. Сам по себе свитшот относится к спортивному стилю, поэтому традиционные орнаменты не всегда легко с ним сочетать.

Речі з етнічними мотивами складно стилізувати
Футболка с этническими мотивами. Фото из Instagram

С футболками и лонгсливами ситуация немного проще. Однако и такие вещи стоит покупать обдуманно. Если в гардеробе нет одежды, с которой их можно сочетать, они рискуют стать покупкой на один выход.

Красивая, но неудобная обувь на каблуках

Еще одна распространенная ошибка — покупать обувь только из-за ее эффектного вида. Особенно это касается туфель и босоножек на высоких каблуках, которые выглядят эффектно в магазине, но в реальной жизни оказываются неудобными.

Красиве взуття не завжди зручне
Эффектная обувь. Фото из Instagram

Как отметила Анастасия Колтунова, иногда в гардеробе можно увидеть немало красивой обуви на каблуках, тогда как по-настоящему удобной базовой пары нет. Такие туфли женщина может надеть один-два раза, после чего они просто будут стоять в шкафу.

При этом качественная обувь часто стоит недешево. Поэтому перед покупкой стоит думать не только о том, насколько эффектно она выглядит, но и о том, сможете ли вы комфортно ходить в ней. Ведь хорошая вещь в гардеробе — не та, которую просто хочется рассматривать, а та, которую действительно хочется носить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы писали о том, что выглядеть стройнее можно не только благодаря спорту или диетам — правильно подобранная одежда помогает визуально вытянуть силуэт, подчеркнуть талию и сделать ноги длиннее. Достаточно обратить внимание на несколько вещей, которые легко вписать в повседневный гардероб.

Также Новини.LIVE сообщали, что Елена Кравец на мероприятии "Тысячевесны" назвала примерную стоимость своего образа. Актриса была в длинном льняном платье, туфлях-лодочках, с плетеной сумкой и небольшим кулоном, а в сети ее оценка вызвала дискуссию.

вещи советы покупки стилисты женская одежда
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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