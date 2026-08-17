Они возвращаются из 90-х: какие брюки этой осенью можно будет увидеть повсюду

Черные брюки. Фото: magnific

Широкие брюки по-прежнему остаются в гардеробах, но осенью 2026 года рядом с ними появляется другой силуэт. Речь идет о простых черных брюках с узкой прямой штаниной, низкой посадкой и небольшим расширением к низу. Именно такие модели были популярны в конце 1990-х и в начале 2000-х.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какие брюки из 90-х снова в моде

И, как ни странно, такие брюки уже появились в осенне-зимних коллекциях 2026/2027. Например, в Gucci их показали с низкой посадкой и узкой линией брючин. В этом легко узнать силуэт, который ассоциируется с Gucci конца 1990-х, когда брендом руководил Том Форд.

Gucci осень-зима 2026/2027. Фото из Vogue

В Toteme представили более простую и удобную модель без каких-либо заметных деталей. Miu Miu добавили небольшой разрез внизу брючины. Из-за него ткань немного расходится у обуви, поэтому брюки не кажутся совсем прямыми.

Miu Miu осень-зима 2026/2027. Фото из Vogue

В целом эту тенденцию уже можно увидеть не только на подиумах. Хейли Бибер этим летом несколько раз носила черные брюки такого кроя в повседневных образах. Она сочетала их с простыми вещами — футболками, открытой обувью и туфлями.

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Хейли Бибер. Фото: Instagram/haileybieber

С этими брюками вообще не нужно придумывать сложный образ. Летом достаточно белой майки и босоножек. Осенью можно добавить тонкий свитер, лоферы или ботинки. Этого будет достаточно, чтобы создать стильный образ.

Еще одна причина обратить внимание на эту модель — она не привязана к одному стилю. Такие черные брюки можно носить на работу, на прогулку или вечером. И в отличие от очень широких моделей, их не нужно подбирать под каждую пару обуви из-за огромной длины брючины.

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