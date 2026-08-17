Вони повертаються з 90-х: які штани цієї осені можна буде побачити всюди

Чорні штани. Фото: magnific

Широкі штани все ще залишаються в гардеробах, але восени 2026 року поруч із ними з’являється інший силует. Йдеться про прості чорні штани з вузькою прямою штанкою, низькою посадкою та невеликим розширенням донизу. Саме такі моделі були популярними наприкінці 1990-х і на початку 2000-х.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Які штани з 90-х знову в моді

І, як не дивно, такі штани вже з’явилися в осінньо-зимових колекціях 2026/2027. Наприклад, у Gucci їх показали з низькою посадкою та вузькою лінією штанин. У цьому легко впізнати силует, який асоціюється з Gucci кінця 1990-х, коли брендом керував Том Форд.

Gucci осінь-зима 2026/2027. Фото з Vogue

У Toteme представили більш просту і зручну модель без жодних помітних деталей. Miu Miu додали невеликий розріз унизу штанини. Через нього тканина трохи розходиться біля взуття, тому штани не здаються зовсім прямими.

Miu Miu осінь-зима 2026/2027. Фото з Vogue

Загалом цю тенденцію вже можна побачити не тільки на подіумах. Гейлі Бібер цього літа кілька разів носила чорні штани такого крою у повсякденних образах. Вона поєднувала їх із простими речами — футболками, відкритим взуттям та туфлями.

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Гейлі Бібер. Фото: Instagram/haileybieber

З цими штанами взагалі не потрібно вигадувати складний образ. Влітку достатньо білої майки та босоніжок. Восени можна додати тонкий светр, лофери або черевики. Цього буде достатньо, щоб створити стильний образ.

Ще одна причина звернути увагу на цю модель — вона не прив’язана до одного стилю. Такі чорні штани можна носити на роботу, на прогулянку або ввечері. І на відміну від дуже широких моделей, їх не потрібно підбирати під кожну пару взуття через величезну довжину штанини.

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