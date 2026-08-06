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Головна Мода Puma представила новинку, яка сподобається всім прихильницям балеткросів

Puma представила новинку, яка сподобається всім прихильницям балеткросів

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 09:19
Puma представила взуття, яке може витіснити звичайні кросівки: дуже ефектне
Спортивні балетки від Puma. Фото з Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Балеткроси ще не встигли втратити актуальність, а модний ринок уже пропонує їм альтернативу. Puma показала нову версію своєї культової моделі Speedcat, і цього разу вона має зовсім інакший вигляд. Якщо раніше всі обговорювали незвичне поєднання балеток і кросівок, то тепер увага зміщується на ще сміливіший формат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Новинка від Puma

Puma представила Mules Speedcat — модель, у якій добре знайомі Speedcat залишилися без задника. Тепер це щось середнє між класичними кросівками та мюлями: нога залишається відкритою ззаду, а взути пару можна буквально одним рухом.

Цікавинка модель взуття від Puma
Нове взуття від Puma в образі. Фото з Vogue

Цікаво, що сама лінійка Speedcat давно перестала асоціюватися лише з автоспортом, для якого її колись створювали. За останній рік вона пережила нову хвилю популярності, а дизайнери дедалі частіше використовують знайомі силуети як основу для експериментів. Мюлі стали логічним продовженням цієї ідеї: замість того щоб вигадувати нову форму з нуля, бренд переосмислив модель, яку вже добре знають.

Верх виконаний із гладкої шкіри, звичних шнурків тут теж немає. Їх замінили еластичні стрічки, які фіксують стопу й роблять силует чистішим. Саме такі деталі останнім часом дедалі частіше з'являються у взутті, адже мінімалізм уже кілька сезонів залишається одним із головних напрямів у дизайні.

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Чорні балеткроси. Фото з Vogue

Стилісти неодноразово звертали увагу на те, що сучасне взуття дедалі рідше змушує обирати між комфортом і виразним дизайном. Саме тому гібридні моделі — від балеткросів до кросівок-мюлів — швидко знаходять свою аудиторію. Вони легко вписуються у повсякденний гардероб і не мають такого формального вигляду, як класичні туфлі, але й не створюють відчуття звичайного спортивного взуття.

Новинка вже доступна у чотирьох кольорах: чорному, бордовому, коричневому та теплому відтінку смаженого мигдалю. Бренд зробив ставку на спокійну палітру, яка працює незалежно від швидкоплинних сезонних тенденцій. Такі кольори легко інтегрувати в осінній гардероб, незалежно від того, чи це джинси, широкі штани або довгі спідниці.

Раніше ми писали про те, яке осіннє взуття втратило актуальність і його краще відкласти поки подалі. Зокрема, і класичні білі кросівки вийшли з моди.

Також Новини.LIVE повідомляли, які балетки стали центральною деталлю образів Зендеї. Ідеальна пара для повсякденного життя.

жіноче взуття Puma трендове взуття
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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