Зендея вже носить їх: які балетки замінять чорні цієї осені

Улюблені бордові балетки Зендеї легко стануть головною парою цієї осені
Американська акторка Зендея вкотре довела, що справжній стиль не завжди народжується на червоній доріжці. Так, її поява на прем'єрі "Одіссеї" в Лондоні стала однією з найгучніших модних подій. Акторка вийшла у кутюрному образі Schiaparelli, який недавно показали на Тижні високої моди в Парижі. Проте не меншої уваги заслуговує зовсім інший її вихід — той, який стався далеко від камер і світських заходів.
Про нього Новини.LIVE розповість детальніше з посиланням на Vogue.
Яке взуття Зендея носить у повсякденному житті
Під час прогулянки Нью-Йорком акторка з'явилася у білій майці, широких світло-блакитних джинсах і темних сонцезахисних окулярах. Волосся вона гладко зачесала назад, а завершила образ місткою сумкою. На перший погляд — абсолютно звичайний комплект. Але одна деталь зробила його значно цікавішим.
Йдеться про бордові балетки Tabi із впізнаваним розділеним носком. Саме вони стали головним акцентом образу. І справа навіть не лише в незвичній формі. Бордовий колір зараз дедалі частіше з'являється у гардеробах модниць і вже поступово перетворюється на нову альтернативу класичному чорному.
Такі балетки легко поєднати з джинсами, лляними штанами, сукнями чи спідницями. Їх можна носити як влітку, так і восени. Саме тому ця покупка навряд чи залишиться актуальною лише на кілька тижнів.
До речі, Зендея не єдина, хто вже зробив ставку на цей відтінок. Дуа Ліпу теж нещодавно помітили у бордових балетках. Після весілля та відпочинку в Італії співачка повернулася до роботи, а фотографи зняли її дорогою до студії. Для цього виходу вона обрала максимально розслаблений комплект: джинсові шорти, базову футболку та бейсболку, вдягнену козирком назад.
Саме взуття знову стало найцікавішою деталлю. Бордові балетки вона доповнила великою сумкою Chanel. Одним словом, цієї осені саме бордові балетки претендують на звання одного з найуніверсальніших варіантів взуття.
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