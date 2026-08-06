Puma представила обувь, которая может вытеснить обычные кроссовки: очень эффектная

Спортивные балетки от Puma. Фото из Instagram. Коллаж: Новости.LIVE

Балетные кроссовки еще не успели утратить актуальность, а модный рынок уже предлагает им альтернативу. Puma представила новую версию своей культовой модели Speedcat, и на этот раз она выглядит совершенно иначе. Если раньше все обсуждали необычное сочетание балеток и кроссовок, то теперь внимание смещается на еще более смелый формат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Новинка от Puma

Puma представила Mules Speedcat — модель, в которой хорошо знакомые Speedcat остались без задника. Теперь это нечто среднее между классическими кроссовками и мюлями: нога остается открытой сзади, а надеть пару можно буквально одним движением.

Новая обувь от Puma в образе. Фото из Vogue

Интересно, что сама линейка Speedcat давно перестала ассоциироваться исключительно с автоспортом, для которого ее когда-то создавали. За последний год она пережила новую волну популярности, а дизайнеры все чаще используют знакомые силуэты в качестве основы для экспериментов. Мюли стали логическим продолжением этой идеи: вместо того чтобы придумывать новую форму с нуля, бренд переосмыслил уже хорошо знакомую модель.

Верх выполнен из гладкой кожи, привычных шнурков здесь тоже нет. Их заменили эластичные ленты, которые фиксируют стопу и делают силуэт более чистым. Именно такие детали в последнее время все чаще появляются в обуви, ведь минимализм уже несколько сезонов остается одним из главных направлений в дизайне.

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Стилисты неоднократно обращали внимание на то, что современная обувь все реже заставляет выбирать между комфортом и выразительным дизайном. Именно поэтому гибридные модели — от балеткроссов до кроссовок-мюлей — быстро находят свою аудиторию. Они легко вписываются в повседневный гардероб и не выглядят так формально, как классические туфли, но и не создают ощущения обычной спортивной обуви.

Новинка уже доступна в четырех цветах: черном, бордовом, коричневом и теплом оттенке жареного миндаля. Бренд сделал ставку на спокойную палитру, которая актуальна независимо от мимолетных сезонных тенденций. Такие цвета легко вписать в осенний гардероб, будь то джинсы, широкие брюки или длинные юбки.

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