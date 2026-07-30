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Главная Мода Не тратьте деньги: какая осенняя обувь уже вышла из моды

Не тратьте деньги: какая осенняя обувь уже вышла из моды

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 18:32
Обувь, не соответствующая тенденциям осени 2026 года: что не стоит покупать
Яркие кроссовки, различные модели обуви. Фото: Instagram, magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Еще несколько лет назад именно эту обувь считали самой модной. Ее носили с любой одеждой, активно покупали и рекомендовали стилисты. Но тенденции меняются, и то, что до недавнего времени казалось современным, сегодня уже может сделать образ устаревшим. Если вы планируете обновить гардероб, стоит обратить внимание на модели, которые постепенно выходят из моды.

Новини.LIVE расскажет, от какой обуви стоит отказаться.

Обувь, утратившая актуальность

Прежде всего, это идеально белые кеды. Не классические белые кроссовки как таковые, а именно модели, которые выглядят слишком "стерильно" — без фактуры, цветных деталей или интересных акцентов. Раньше именно такая простота была главным преимуществом, но сейчас она все чаще кажется скучной. В тренде обувь с характером: винтажный эффект, контрастные элементы, замша или интересное сочетание материалов.

Білі кеди вже ніхто не носить
Белые кроссовки. Фото из Instagram

Также стилисты советуют не делать ставку на кроссовки-носки. В свое время они казались настоящим прорывом благодаря легкости и комфорту, но сегодня этот силуэт уже не выглядит актуально. Особенно если сочетать его с повседневной одеждой. Такая обувь больше ассоциируется со спортивной модой нескольких лет назад, чем с современными образами.

Кросівки-шкарпетки вже не мають стильний вигляд
Кроссовки-носки. Фото из Instagram

Еще одна тенденция, которая постепенно уходит в прошлое, — кислотные цвета. Ярко-зеленые, неоново-розовые или оранжевые вставки уже не производят такого эффекта, как раньше. Сейчас дизайнеры все чаще отдают предпочтение спокойным, естественным оттенкам, которые легко сочетаются с разными вещами.

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Яркие кроссовки. Фото из Instagram

Сегодня главный акцент делается не на том, чтобы привлечь внимание любой ценой, а на качестве, продуманных деталях и вещах, которые остаются актуальными дольше одного сезона. Именно поэтому сдержанная, хорошо подобранная обувь сейчас выглядит гораздо современнее, чем модели, которые еще несколько лет назад были настоящим хитом.

Ранее мы писали о том, что флип-флопы стали самой популярной обувью этого сезона. Европейки задали тренд на них.

Также Новини.LIVE сообщали, какая новая модель кроссовок от PUMA вернулась в моду. Она напоминает классическую версию кроссовок из 90-х.

женская обувь антитренды 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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