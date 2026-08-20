Лоферы на осень 2026 года: обувь, которая подойдет ко всему

Яркие лоферы. Фото: magnific

Осенью лоферы легко могут стать той самой парой обуви, к которой рука тянется почти каждый день. Они хорошо сочетаются и с джинсами, и с юбками, и даже с платьями. В начале осени, когда по утрам уже прохладно, а днем температура все еще напоминает о лете, такая обувь особенно уместна.

Новини.LIVE расскажет, с чем носить лоферы осенью и почему они могут стать одной из самых практичных покупок сезона.

Почему лоферы стоит иметь в осеннем гардеробе

Осень — тот период, когда босоножки уже хочется отложить до следующего лета, но для высоких сапог еще рано. Именно здесь на помощь приходят лоферы. В сентябре их можно носить с легким платьем, а когда станет прохладнее — добавить плотные носки, тренч или пальто.

Замшевые лоферы в образе. Фото из Instagram

Эта обувь также хорошо подходит для дней, когда приходится много ходить. Низкий каблук обеспечивает комфорт, а закрытая форма защищает ноги от прохладного воздуха.

С чем носить лоферы осенью

Самое простое сочетание — прямые джинсы. Дополните их рубашкой, свитером или жакетом, а сверху накиньте тренч или короткое пальто. Лодыжки можно оставить открытыми или, наоборот, добавить в образ заметные носки.

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Стильные лоферы. Фото из Instagram

Не стоит отказываться от лоферов и в образах с юбками. Миди, плиссированная или кожаная юбка в сочетании с плотными колготками хорошо подойдут для прохладного осеннего дня. Лоферы на грубой подошве помогут уравновесить более женственную одежду.

Еще один удачный вариант — платье. Трикотажная модель, платье-рубашка или платье свободного кроя не требуют сложных стилистических решений. Лоферы сделают образ более собранным, но в то же время не слишком официальным.

А с костюмными брюками можно создать образ и для работы, и для дел после нее. Белая рубашка, жакет, лоферы и вместительная сумка — простое сочетание, которое не требует много времени на сборы.

Для дождливой погоды лучше выбирать кожаные или другие влагостойкие модели и обращать внимание на подошву. Если она гладкая, обувь может скользить по мокрому тротуару.

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