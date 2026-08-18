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Главная Мода Обувь Нади Дорофеевой: модель, что сделает любой образ эффектным

Обувь Нади Дорофеевой: модель, что сделает любой образ эффектным

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 11:17
Какую обувь любит Надя Дорофеева: эффектная модель для стильного образа
Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Высокие сапоги-вьетнамки, или thong boots, — обувь, которая точно не останется незамеченной. Именно такую необычную пару можно увидеть в образах Нади Дорофеевой. На первый взгляд они напоминают обычные вьетнамки, но вместо открытой пятки имеют высокую голенище, доходящую почти до колена.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этой обуви.

Почему сапоги-вьетнамки стали модными

Главная особенность этой модели — необычное сочетание. Открытые пальцы ассоциируются с летней обувью, тогда как высокое голенище больше напоминает осенние сапоги. Именно поэтому такая пара сразу бросается в глаза.

Такая обувь позволяет продемонстрировать педикюр, но в то же время делает образ более выразительным благодаря высокому голенище. Поэтому ее часто выбирают для образов на стыке лета и осени, когда еще хочется носить открытую обувь, но уже можно добавить что-то более закрытое.

Незвичне взуття, що підійде і на літо, і на осінь
Высокие сапоги-вьетнамки. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Как Надя Дорофеева носит трендовые сапоги

Надя Дорофеева показала сразу два разных варианта стилизации этой модели. В первом образе певица сочетала черные сапоги-вьетнамки с короткими шортами и легкой полупрозрачной блузкой. Открытый участок между шортами и голенищем визуально удлиняет ноги.

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Легкая блузка, в свою очередь, уравновешивает обувь. Образ получился довольно простым, но благодаря необычной паре сапог его сложно назвать скучным или обычным.

Чоботи Дорофєєвої, з якими вийдуть стильні образи
Сапоги в образе певицы. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В другом образе Дорофеева выбрала яркое желтое мини-платье с открытой спиной. С классическими босоножками такой наряд выглядел бы более празднично. Сапоги-вьетнамки, напротив, делают его менее предсказуемым и добавляют немного небрежности.

Ефектний образ Наді Дорофєєвої
Желтое платье с сапогами. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

С чем носить сапоги-вьетнамки

Такую обувь лучше сочетать с вещами, которые не отвлекают на себя все внимание.

  • С денимом. Короткая джинсовая юбка или шорты хорошо сочетаются с высокими сапогами. Сверху можно накинуть еще объемную джинсовую куртку.
  • С мини-юбкой. Короткая юбка, особенно модель карго, поможет создать более дерзкий образ. Низкая посадка и большие карманы придадут ему настроение 2000-х.
  • С оверсайз-пиджаком. Длинный пиджак с широкими плечами можно носить как платье. Сапоги-вьетнамки сделают такой образ менее официальным.
  • С трикотажным платьем. Обтягивающее платье миди с разрезом сбоку также хорошо сочетается с высокими сапогами.

Сапоги-вьетнамки подойдут не всем, ведь это довольно необычная модель. Но если хочется попробовать что-то новое вместо привычных босоножек или сапог, на такую пару стоит обратить внимание.

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Также Новини.LIVE сообщали, что этой осенью можно будет носить бордовые балетки, которые уже появлялись в образе Зендеи. В повседневной жизни ей тоже удается создавать эффектные образы.

Надя Дорофеева мода знаменитости стиль трендовая обувь
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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