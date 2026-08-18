Яке взуття любить Надя Дорофєєва: ефектна модель для стильного образу

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Високі чоботи-в'єтнамки, або thong boots, — взуття, яке точно не залишиться непоміченим. Саме таку незвичайну пару можна побачити в образах Наді Дорофєєвої. На перший погляд вони нагадують звичайні в'єтнамки, але замість відкритої п'яти мають високу халяву, яка доходить майже до коліна.

Новини.LIVE розповість детальніше про це взуття.

Чому чоботи-в'єтнамки стали модними

Головна особливість цієї моделі — незвичне поєднання. Відкриті пальці асоціюються з літнім взуттям, тоді як висока халява більше нагадує осінні чоботи. Саме через це така пара одразу кидається в очі.

Таке взуття дає змогу показати педикюр, але водночас робить образ виразнішим завдяки високій халяві. Тому його часто обирають для образів на межі літа й осені, коли ще хочеться носити відкриті речі, але вже можна додати щось більш закрите.

Високі чоботи-в'єтнамки. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Як Надя Дорофєєва носить трендові чоботи

Надя Дорофєєва показала одразу два різні варіанти стилізації цієї моделі. У першому образі співачка поєднала чорні чоботи-в'єтнамки з короткими шортами та легкою напівпрозорою блузою. Відкрита ділянка між шортами та халявою візуально робить ноги довшими.

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Легка блуза, у свою чергу, врівноважує взуття. Образ вийшов досить простим, але завдяки незвичайній парі чобіт його складно назвати нудним чи звичайним.

Чоботи в образі співачки. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В іншому образі Дорофєєва обрала яскраву жовту мінісукню з відкритою спиною. З класичними босоніжками такий наряд мав би більш святковий вигляд. Чоботи-в'єтнамки, навпаки, роблять його менш передбачуваним і додають трохи недбалості.

Жовта сукня з чоботами. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

З чим носити чоботи-в'єтнамки

Таке взуття краще поєднувати з речами, які не забирають на себе всю увагу.

З денімом. Коротка джинсова спідниця або шорти добре поєднуються із високими чоботами. Зверху можна накинути ще об’ємну джинсову куртку.

Коротка джинсова спідниця або шорти добре поєднуються із високими чоботами. Зверху можна накинути ще об’ємну джинсову куртку. З мініспідницею. Коротка спідниця, особливо модель карго, допоможе створити більш зухвалий образ. Низька посадка та великі кишені додадуть йому настрою 2000-х.

Коротка спідниця, особливо модель карго, допоможе створити більш зухвалий образ. Низька посадка та великі кишені додадуть йому настрою 2000-х. З оверсайз-піджаком. Довгий піджак із широкими плечима можна носити як сукню. Чоботи-в'єтнамки зроблять такий образ менш офіційним.

Довгий піджак із широкими плечима можна носити як сукню. Чоботи-в'єтнамки зроблять такий образ менш офіційним. З трикотажною сукнею. Обтислива сукня міді з розрізом збоку також добре підходить до високих чобіт.

Чоботи-в'єтнамки підійдуть не всім, адже це досить незвична модель. Але якщо хочеться спробувати щось нове замість звичних босоніжок чи чобіт, на таку пару варто звернути увагу.

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