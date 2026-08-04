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Головна Мода Новий тренд взуття 2026 здивував навіть стилістів

Новий тренд взуття 2026 здивував навіть стилістів

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 16:48
Модні туфлі 2026: чому всі обирають пару на два розміри більшу
Туфлі Victoria Beckham. Фото з Vogue та magnific. Колаж: Новини.LIVE

Мода знову доводить, що здатна дивувати навіть тих, хто давно перестав вірити у несподівані тренди. Цього разу увагу привернули туфлі-човники, які навмисно мають такий вигляд, ніби ви випадково взули пару на кілька розмірів більшу. 

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість детальніше про цей новий тренд.

Багато хто хоча б раз у дитинстві нишком приміряв мамині туфлі. Вони булі великими, незручними, але водночас здавалися символом дорослого життя. Саме це відчуття стало відправною точкою для нової хвилі дизайнерських експериментів.

Які туфлі привертають увагу у 2026 році

Однією з перших увагу до цієї ідеї привернула випускниця Університету прикладних мистецтв у Відні Алара Кочман. У своїй дипломній колекції Girl Just Wanna Have Fun вона досліджувала перехід між дитинством і підлітковим віком. Завеликі човники стали не просто елементом образу, а своєрідною метафорою бажання швидше подорослішати. 

Стилісти давно звертають увагу, що сучасна мода дедалі частіше працює не лише з одягом, а й з емоціями та спогадами. Речі перестають бути просто красивими — вони розповідають історії. У випадку із завеликими човниками це історія про дитячі фантазії, спроби наслідувати дорослих і ностальгію, яку легко впізнати навіть через багато років.

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Втім, Алара Кочман далеко не єдина, хто звернувся до цього прийому. У новій колекції Chanel дизайнер Маттьє Блазі також пограв із пропорціями взуття. 

Схожу ідею запропонував і П'єрпаоло Піччолі у своїй першій колекції для Balenciaga. Завдяки особливій конструкції човників створювалося враження, ніби стопа буквально "плаває" всередині взуття. При цьому модель залишалася стійкою, а ефект був виключно візуальним.

Жіноче взуття, що дарує незабутнє враження
Balenciaga. Фото з Vogue

Ще раніше власне прочитання теми представила Victoria Beckham. Її човники здавалися завеликими лише на перший погляд. Насправді п'ята була добре зафіксована, а незвична форма лише створювала оптичну ілюзію. 

Туфлі-човники з незвичною формою
Victoria Beckham. Фото з Vogue

Саме такі дизайнерські хитрощі сьогодні дедалі частіше стають предметом обговорення у модному середовищі.

Раніше ми писали про те, які балетки в одному з образів Зендеї варті уваги. Навіть у повсякденному житті вона любить мати ефектний вигляд.

Також Новини.LIVE повідомляли, які чоботи стануть хітом 2026 року. Відзначимо, що історія Pirate Boots почалася понад чотири десятиліття тому.

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Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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