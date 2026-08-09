Культові кросівки з 90-х знову в тренді: жінки 50+ носять їх із задоволенням

Білі кросівки, жінка у віці. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Цього літа все більше жінок після 50 років звертають увагу не лише на зовнішній вигляд взуття, а й на те, як воно поводиться під час щоденних прогулянок. Саме тому в центрі уваги опинилися кросівки американського бренду Skechers, які несподівано випередили багатьох відомих конкурентів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Ще кілька років тому при виборі повсякденних кросівок більшість покупців автоматично дивилися у бік Nike чи New Balance. Але зараз ситуація поступово змінюється. Cеред жінок старшого віку дедалі частіше обирають Skechers — бренд, який давно зробив ставку не на гучний дизайн, а на комфорт у повсякденному житті.

Актуальні кросівки, які всі носили у 90-х

Стилісти не раз звертали увагу, що після 50 років гардероб усе рідше будується навколо трендів. Набагато важливіше, щоб річ працювала в різних образах і не вимагала компромісів між красою та зручністю. Саме тому силуети, натхненні 90-ми, знову стали актуальними: вони мають прості форми, не перевантажують образ і легко вписуються в базовий гардероб.

Однією з моделей, про яку останнім часом говорять найбільше, стали Skechers BOBS Squad Chaos. Їхня головна особливість — устілка Memory Foam, що підлаштовується під стопу. Під час тривалої ходьби це допомагає рівномірніше розподіляти навантаження, тому ноги втомлюються повільніше.

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Skechers BOBS Squad Chaos. Фото: sportcity

Не менш важливу роль відіграє й сама конструкція кросівок. Верх із сітчастого матеріалу пропускає повітря, що особливо відчутно у спекотні дні. Гнучка підошва забезпечує хороше зчеплення з поверхнею, а ширша колодка залишає більше простору для стопи. Саме через це подологи часто рекомендують Skechers людям, які багато часу проводять на ногах або відчувають дискомфорт під час тривалих прогулянок.

Ще одна причина інтересу до цієї моделі — літні знижки. Під час розпродажу вартість BOBS Squad Chaos зменшилася приблизно на 35%, і це швидко привернуло увагу покупців. Для багатьох це можливість придбати пару, яку можна носити не один сезон з джинсами, лляними штанами, мідіспідницями чи простими літніми сукнями. У продажу є світлі, чорні, сірі, темно-сині, коричневі та рожеві варіанти, тому знайти колір під власний гардероб нескладно.

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Також Новини.LIVE повідомляли, які ще кросівки стилісти радять носити у 2026 році. Тут справа в тому, що вони рекомендують розглянути жовтий як альтернативу класичному білому кольору. Взуття в цьому відтінку може вписатися в більшість образів.