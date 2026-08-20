Лофери на осінь 2026: взуття, яке пасуватиме до всього

Яскраві лофери. Фото: magnific

Лофери восени легко можуть стати тією самою парою взуття, до якої рука тягнеться майже щодня. Вони добре поєднуються і з джинсами, і зі спідницями, і навіть із сукнями. На початку осені, коли вранці вже прохолодно, а вдень температура все ще нагадує про літо, таке взуття особливо доречне.

Новини.LIVE розповість, з чим носити лофери восени та чому вони можуть стати однією з найпрактичніших покупок сезону.

Чому лофери варто мати в осінньому гардеробі

Осінь — той період, коли босоніжки вже хочеться залишити до наступного літа, але для високих чобіт ще зарано. Саме тут на допомогу приходять лофери. У вересні їх можна носити з легкою сукнею, а коли стане прохолодніше — додати щільні шкарпетки, тренч або пальто.

Замшеві лофери в образі. Фото з Instagram

Це взуття також добре підходить для днів, коли потрібно багато ходити. Низький хід забезпечує комфорт, а закрита форма захищає ноги від прохолодного повітря.

З чим носити лофери восени

Найпростіше поєднання — прямі джинси. Доповніть їх сорочкою, светром або жакетом, а зверху накиньте тренч чи коротке пальто. Щиколотки можна залишити відкритими або, навпаки, додати до образу помітні шкарпетки.

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Стильні лофери. Фото з Instagram

Не варто відмовлятися від лоферів і в образах зі спідницями. Міді, плісе або шкіряна модель разом із щільними колготками добре підійдуть для прохолодного осіннього дня. Лофери на грубій підошві допоможуть врівноважити більш жіночний одяг.

Ще один вдалий варіант — сукня. Трикотажна модель, сукня-сорочка або сукня вільного крою не потребують складних стилістичних рішень. Лофери зроблять образ більш зібраним, але водночас не надто офіційним.

А з костюмними штанами можна створити образ і для роботи, і для справ після неї. Біла сорочка, жакет, лофери та містка сумка — просте поєднання, яке не потребує багато часу на збори.

Для дощової погоди краще обирати шкіряні або інші вологостійкі моделі та звертати увагу на підошву. Якщо вона гладка, взуття може ковзати на мокрому тротуарі.

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