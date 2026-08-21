3 речі, які не варто купувати лише тому, що вони зараз у тренді

Дівчина з покупками в магзині одягу. Фото: magnific

Деякі речі мають настільки ефектний вигляд, що під час покупки здаються чудовим доповненням до гардероба. Проте вже вдома може виявитися, що носити їх зовсім не хочеться та й немає з чим. Стилістка Анастасія Колтунова назвала кілька речей, які жінки часто купують імпульсивно, а потім майже не носять.

Редакція Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Вкорочений топ-корсет

Один із прикладів — короткий топ-корсет. Такі моделі регулярно з'являються в колекціях українських і закордонних брендів та привертають увагу незвичним кроєм.

Але цей одяг підходить далеко не всім. За словами стилістки, така модель найкраще підкреслює стрункий силует. Її можна носити самостійно або поєднувати із сорочками, футболками та іншими топами.

Топ-корсет. Фото з Instagram

Для багатьох жінок така модель виявляється складною в стилізації. Її непросто вписати у звичайний гардероб і скласти з нею кілька вдалих образів. У результаті куплений топ може надовго залишитися на полиці без діла.

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Футболки та світшоти з етнічними мотивами

Вишивка та інші етнічні елементи можуть зробити образ цікавішим, але далеко не кожна річ із таким декором має вдалий вигляд.

Стилістка звернула увагу на світшоти з етнічними мотивами. Сам по собі світшот належить до спортивного стилю, тому традиційні орнаменти не завжди легко з ним поєднати.

Футболка з етно мотивами. Фото з Instagram

Із футболками та лонгслівами ситуація трохи простіша. Проте й такі речі варто купувати обдумано. Якщо у гардеробі немає одягу, з яким їх можна поєднати, вони ризикують стати покупкою на один вихід.

Красиве, але незручне взуття на підборах

Ще одна поширена помилка — купувати взуття лише через його ефектний вигляд. Особливо це стосується туфель і босоніжок на високих підборах, які ефектні у магазині, але в реальному житті виявляються незручними.

Ефектне взуття. Фото з Instagram

Як зазначила Анастасія Колтунова, іноді в гардеробі можна побачити чимало красивого взуття на підборах, тоді як справді зручної базової пари немає. Такі туфлі жінка може взути один-два рази, після чого вони просто стоятимуть у шафі.

При цьому якісне взуття часто коштує недешево. Тому перед покупкою варто думати не лише про те, наскільки ефектний вигляд воно має, а й про те, чи зможете ви комфортно ходити в ньому. Адже хороша річ у гардеробі — не та, яку просто хочеться розглядати, а та, яку справді хочеться носити.

Раніше ми писали про те, що мати стрункіший вигляд можна не лише завдяки спорту чи дієтам — правильно підібраний одяг допомагає візуально витягнути силует, підкреслити талію та зробити ноги довшими. Достатньо звернути увагу на кілька речей, які легко вписати у повсякденний гардероб.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Олена Кравець на заході "Тисячовесни" назвала приблизну вартість свого образу. Акторка була в довгій лляній сукні, туфлях-човниках, плетеній сумці та з невеликим кулоном, а в мережі її оцінка викликала дискусію.