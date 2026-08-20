Одяг і взуття, які не всім пасують: 6 речей, що складно стилізувати

Дівчина в легінсах. Фото: magnific

Не кожен модний винахід дизайнерів легко додати до повсякденного життя. Те, що ефектно демонструють на подіумі, іноді може зовсім інакший мати вигляд на звичайній фігурі. Одні речі здатні невдало змінити пропорції тіла, а інші просто складно вписати в гармонійний образ.

Редакція Новини.LIVE розповість про те, з якими речами варто бути обережнішими, якщо не хочеться випадково зіпсувати свій образ.

Легінси тілесного кольору

З такими легінсами легко потрапити в незручну ситуацію. Відтінок, максимально наближений до кольору шкіри, здалеку може створювати враження, ніби на ногах взагалі немає одягу. Особливо дивний ефект виходить, якщо модель дуже облягає тіло.

Крім того, тонка тканина підкреслює кожну складку та нерівність. Якщо все ж хочеться носити легінси такого кольору, краще поєднувати їх із довгою сорочкою, светром або тунікою.

Чоботи з відкритим носком

Ця модель колись була помітним трендом, але сьогодні її непросто назвати універсальною. Взуття ніби поєднує два різні варіанти — закриті чоботи та відкриті босоніжки.

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До таких чобіт складно підібрати верхній одяг. Тому у багатьох випадках звичайні ботильйони або туфлі будуть значно доречнішими.

Чоботи з відкритим носком молочного кольору. Фото з Instagram

Колготки з великим малюнком

Яскраві колготки можуть стати цікавим акцентом, але з деякими моделями легко переборщити. Великий ажурний візерунок або незвичайний принт привертає багато уваги до ніг і не завжди має елегантний вигляд.

Також складно стилізувати тілесні колготки з контрастним малюнком. Здалеку візерунок може нагадувати нерівності на шкірі. А чорні мереживні моделі без правильного одягу здатні зробити образ занадто зухвалим.

Крокси

Крокси складно назвати взуттям для елегантних образів. Їхні головні переваги — легкість, зручність і практичність. Саме тому вони чудово підходять для дачі, прогулянок за містом або інших ситуацій, коли комфорт важливіший за зовнішній вигляд.

Крокси у повсякденному образі Фото з Instagram

А ось із повсякденним одягом усе не так просто. З сукнями, класичними брюками чи деякими моделями джинсів таке взуття може мати недоречний вигляд. Якщо головна мета — створити стильний образ, краще звернути увагу на лофери, кеди або мінімалістичні балетки.

Зрештою, справа не завжди в тому, що річ сама по собі невдала. Значення мають посадка, тканина, довжина та те, з чим її поєднують. Те, що одній людині допомагає створити цікавий образ, на іншій може мати зовсім інший вигляд.

Раніше ми писали про те, яка річ стане незамінною в осінньому гардеробі. Стилісти вважають, що це той самий універсальний верхній одяг, який більшість жінок шукає.

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