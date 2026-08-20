Одежда и обувь, которые не всем идут: 6 вещей, которые сложно стилизовать

Девушка в леггинсах. Фото: magnific

Не каждое модное изобретение дизайнеров легко вписать в повседневную жизнь. То, что эффектно демонстрируется на подиуме, иногда может выглядеть совсем иначе на обычной фигуре. Одни вещи способны неудачно изменить пропорции тела, а другие просто сложно вписать в гармоничный образ.

Редакция Новини.LIVE расскажет о том, с какими вещами стоит быть осторожнее, если не хочется случайно испортить свой образ.

Легинсы телесного цвета

С такими леггинсами легко попасть в неловкую ситуацию. Оттенок, максимально приближенный к цвету кожи, издалека может создавать впечатление, будто на ногах вообще нет одежды. Особенно странный эффект получается, если модель очень облегает тело.

Кроме того, тонкая ткань подчеркивает каждую складку и неровность. Если все же хочется носить леггинсы такого цвета, лучше сочетать их с длинной рубашкой, свитером или туникой.

Сапоги с открытым носком

Эта модель когда-то была заметным трендом, но сегодня ее сложно назвать универсальной. Обувь как бы сочетает в себе два разных варианта — закрытые сапоги и открытые босоножки.

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К таким сапогам сложно подобрать верхнюю одежду. Поэтому во многих случаях обычные ботильоны или туфли будут гораздо уместнее.

Сапоги с открытым носком молочного цвета. Фото из Instagram

Колготки с крупным рисунком

Яркие колготки могут стать интересным акцентом, но с некоторыми моделями легко переборщить. Крупный ажурный узор или необычный принт привлекает много внимания к ногам и не всегда выглядит элегантно.

Также сложно стилизовать телесные колготки с контрастным рисунком. Издалека узор может напоминать неровности на коже. А черные кружевные модели без подходящей одежды способны сделать образ слишком вызывающим.

Кроксы

Кроксы сложно назвать обувью для элегантных образов. Их главные преимущества — легкость, удобство и практичность. Именно поэтому они прекрасно подходят для дачи, прогулок за городом или других ситуаций, когда комфорт важнее внешнего вида.

Кроксы в повседневном образе Фото из Instagram

А вот с повседневной одеждой все не так просто. С платьями, классическими брюками или некоторыми моделями джинсов такая обувь может выглядеть неуместно. Если главная цель — создать стильный образ, лучше обратить внимание на лоферы, кеды или минималистичные балетки.

В конце концов, дело не всегда в том, что вещь сама по себе неудачная. Важны посадка, ткань, длина и то, с чем ее сочетают. То, что одному человеку помогает создать интересный образ, на другом может смотреться совсем по-другому.

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