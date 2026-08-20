Одежда и обувь, которые не всем идут: 6 вещей, которые сложно стилизовать

Вещи, которые не всем идут: 6 моделей, способных испортить образ
Не каждое модное изобретение дизайнеров легко вписать в повседневную жизнь. То, что эффектно демонстрируется на подиуме, иногда может выглядеть совсем иначе на обычной фигуре. Одни вещи способны неудачно изменить пропорции тела, а другие просто сложно вписать в гармоничный образ.
Редакция Новини.LIVE расскажет о том, с какими вещами стоит быть осторожнее, если не хочется случайно испортить свой образ.
Легинсы телесного цвета
С такими леггинсами легко попасть в неловкую ситуацию. Оттенок, максимально приближенный к цвету кожи, издалека может создавать впечатление, будто на ногах вообще нет одежды. Особенно странный эффект получается, если модель очень облегает тело.
Кроме того, тонкая ткань подчеркивает каждую складку и неровность. Если все же хочется носить леггинсы такого цвета, лучше сочетать их с длинной рубашкой, свитером или туникой.
Сапоги с открытым носком
Эта модель когда-то была заметным трендом, но сегодня ее сложно назвать универсальной. Обувь как бы сочетает в себе два разных варианта — закрытые сапоги и открытые босоножки.
К таким сапогам сложно подобрать верхнюю одежду. Поэтому во многих случаях обычные ботильоны или туфли будут гораздо уместнее.
Колготки с крупным рисунком
Яркие колготки могут стать интересным акцентом, но с некоторыми моделями легко переборщить. Крупный ажурный узор или необычный принт привлекает много внимания к ногам и не всегда выглядит элегантно.
Также сложно стилизовать телесные колготки с контрастным рисунком. Издалека узор может напоминать неровности на коже. А черные кружевные модели без подходящей одежды способны сделать образ слишком вызывающим.
Кроксы
Кроксы сложно назвать обувью для элегантных образов. Их главные преимущества — легкость, удобство и практичность. Именно поэтому они прекрасно подходят для дачи, прогулок за городом или других ситуаций, когда комфорт важнее внешнего вида.
А вот с повседневной одеждой все не так просто. С платьями, классическими брюками или некоторыми моделями джинсов такая обувь может выглядеть неуместно. Если главная цель — создать стильный образ, лучше обратить внимание на лоферы, кеды или минималистичные балетки.
В конце концов, дело не всегда в том, что вещь сама по себе неудачная. Важны посадка, ткань, длина и то, с чем ее сочетают. То, что одному человеку помогает создать интересный образ, на другом может смотреться совсем по-другому.
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