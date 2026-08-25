Які речі складно обрати за розміром: 3 моделі, з якими легко прогадати

Дівчина в світлому жакеті. Фото: magnific

Персональна стилістка з шестирічним досвідом Анастасія Колтунова розповіла, з яким одягом найчастіше виникають труднощі під час підбору розміру. За її словами, навіть досвідченим людям не завжди вдається з першої спроби знайти річ, яка добре сяде по фігурі. І часто справа не в самій фігурі, а в особливостях крою та посадки конкретної моделі.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Instagram стилістки розповість про це детальніше.

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Класичні брюки та джинси

Саме з брюками та джинсами найчастіше складно вгадати з розміром. Важко знайти модель, яка одночасно добре сидітиме на талії, стегнах і в зоні паху. Окремо варто звертати увагу на довжину та ширину крокового шва.

У кожної людини свої пропорції. У когось помітна різниця між талією та стегнами, а в когось фігура має більш прямі пропорції. Відрізняється і довжина ніг. Тому одна й та сама модель джинсів може чудово сидіти на одній людині та зовсім не пасувати іншій. Стилістка зазначила, що підібрати джинси, які справді добре сядуть по фігурі, буває непросто навіть професійному стилісту.

Приталений жакет

Із жакетами ситуація не простіша. Щоб модель мала вдалий вигляд, мають збігтися одразу кілька параметрів: ширина плечей, об’єм грудей і талії.

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Знайти відповідний жакет або блузку найважче жінкам із пишними грудьми. Через цей фактор річ може добре сидіти в плечах, але бути надто тісною в грудях або, навпаки, вільною в інших зонах.

Анастасія Колтунова радить у такій ситуації звернути увагу не лише на сам одяг, а й на білизну. Неправильно підібраний бюстгальтер може змінювати посадку речі та створювати зайвий об’єм там, де його насправді немає.

Корсетні топи та корсети

Ще одна категорія, з якою легко помилитися під час вибору розміру, — корсети та корсетні топи. Тут важливі не тільки об’єм грудей і талії, а й довжина самого виробу та розташування виточок.

Корсет має щільно прилягати до тіла, особливо в зоні грудей. Якщо він сидить занадто вільно, то під час руху може зміщуватися. Водночас модель не повинна надмірно перетискати ребра або створювати дискомфорт.

Важливо, щоб корсет надійно фіксувався на тілі, але при цьому не заважав вільно рухатися. Саме тому під час вибору такої речі краще орієнтуватися не лише на цифру на етикетці, а й на особливості власної фігури та посадку конкретної моделі.

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