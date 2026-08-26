Что старит женщин после 50 лет: 5 вещей, которые лучше оставить в прошлом

Женщина в возрасте в ярком наряде. Фото: magnific

После 50 лет совсем не нужно одеваться скучно и прятаться за длинными юбками и бежевыми вещами. Но есть одежда, с которой действительно стоит быть осторожнее: она может не омолодить образ, как нам хочется, а наоборот — сделать его неуместным или даже удешевить. Но здесь важно не воспринимать все буквально.

Редакция Новини.LIVE объяснит, какие вещи уже могут работать против вас.

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Мини-юбка, которую очень хочется надеть

С возрастом ноги никуда не исчезают, и нет правила, запрещающего показывать их после 50. Но очень короткая юбка или платье часто привлекают к себе слишком много внимания. Может сложиться впечатление, будто вы специально пытаетесь доказать окружающим, что еще "молода". А это доказывать точно не нужно.

Попробуйте длину миди или вариант чуть выше колена. Так образ будет более сдержанным, а вам не придется весь вечер думать, не задралось ли платье во время ходьбы.

Неон оставьте для деталей

Кислотно-желтый, салатовый или розовый цвет может очень нравиться — и это нормально. Но когда такая вещь занимает половину образа, она может легко испортить его.

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Если хочется больше ярких цветов в образе, то возьмите яркую сумку, шарф, очки или сделайте подходящий маникюр. А вместо неоновой кофты попробуйте винный, шоколадный, изумрудный или насыщенный синий.

Леопард никуда не делся

Сам по себе этот принт не делает женщину старше или моложе. А вот когда леопарда слишком много — платье, сумка, обувь и еще большие серьги сверху — образ действительно может выглядеть нелепо.

Если любите этот принт, оставьте одну акцентную вещь. Например, добавьте леопардовую сумку к черному костюму или платок к обычной рубашке. И этого уже достаточно.

Старая обувь способна испортить все

Даже самое дорогое платье не спасет образ, если обувь давно потеряла форму, потерлась или просто выглядит так, будто ее носили последние десять лет.

И речь не идет о каблуках. Вовсе нет. Удобные лоферы, аккуратные кроссовки, сапоги на низком каблуке или лаконичные сандалии могут быть даже более уместными.

Поэтому после 50 не нужно ставить себе строгие запреты. Просто время от времени честно оценивайте свой гардероб. То, что было любимым десять лет назад, сегодня может уже не украшать вас. И это нормально — стиль тоже меняется.

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