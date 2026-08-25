Стрижка "подковы" для женщин старше 50 лет: кому подойдет и как укладывать

Стрижка для длинных волос. Фото: magnific

Женщинам после 50 лет часто хочется сменить прическу, чтобы лицо выглядело свежее, а волосы — гуще. Для этого не обязательно делать короткую стрижку. Есть вариант, который позволяет сохранить длину, придать волосам объем и не тратить много времени на укладку. Речь идет о стрижке "подкова".

Новини.LIVE расскажет об этой стрижке подробнее.

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Как выглядит стрижка "подкова"

Название происходит от формы прически. Если посмотреть на волосы сзади, их нижняя линия напоминает букву U: по бокам пряди короче, а в центре — длиннее.

Стильная форма прически. Фото из Instagram

Эту форму также называют U-образной стрижкой. Она известна давно, но в последнее время снова стала популярной. В соцсетях ее часто показывают на длинных и средних волосах.

Спереди стрижка выглядит как каскад. Пряди разной длины обрамляют лицо и постепенно переходят в длину на затылке. Более короткие слои создают объем в верхней части волос, а длинные пряди помогают сохранить общую длину.

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Стрижка в стиле каскад. Фото из Instagram

Уровень слоев мастер подбирает в зависимости от структуры волос. На тонких волосах их можно сделать более выразительными, чтобы пряди казались гуще. Для вьющихся волос слоев нужно меньше, поскольку локоны сами формируют объем.

Кому подойдет "подкова"

Стрижка хорошо подходит для тонких и не очень густых волос. Более короткие пряди сверху не дают прическе прилегать к голове, поэтому волосы кажутся более пышными.

На густых волосах "подкова" помогает убрать лишний объем по длине. Пряди становятся легче и лучше двигаются при движении.

Стрижку можно сделать как на прямых, так и на волнистых волосах. На прямых прядях хорошо видна U-образная линия сзади. На волнистых и кудрявых волосах переходы между слоями получаются более мягкими.

Длина также может быть разной. "Подкову" делают на волосах до плеч, ниже плеч или почти до талии. На очень коротких стрижках, таких как пикси, короткий боб или каре, эта форма не раскрывается полностью.

"Подкова". Фото из Instagram

Как укладывать стрижку

"Подкове" не требуется сложная укладка. После мытья волосы можно высушить феном, подкручивая кончики брашингом. Чтобы добавить текстуры, можно воспользоваться плойкой или щипцами. Если волосы от природы волнистые, достаточно нанести средство для формирования локонов и высушить их с помощью диффузора.

По мере отрастания волос форма стрижки меняется постепенно, поэтому она не теряет своего вида сразу после того, как пряди становятся длиннее. К парикмахеру можно обращаться тогда, когда нужно освежить контур или убрать секущиеся кончики.

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